В 2025 году поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 12 238 заявок о пропаже несовершеннолетних, рассказала инструктор по безопасности Нина Маньковская изданию «Абзац». Годом ранее, в 2024 году, поступило 10 754 таких обращений.

По словам спасателя, возраст пропавшего напрямую влияет на характер исчезновения. Дети до десяти лет часто теряются из-за рассеянности: отвлекаются на игровой площадке, теряются в толпе или остаются без присмотра взрослых.

В основном несовершеннолетние пропадают из-за того, что пренебрегают базовыми правилами безопасности. При этом Маньковская обратила внимание на то, что взрослым не стоит ограничиваться лишь предупреждением «не уходить с незнакомцем».

«Такой подход опасен. Ребенок может уйти со знакомым человеком, считая его безопасным, и попасть в беду. По статистике МВД, преступления в отношении несовершеннолетних чаще совершают именно знакомые им люди», — рассказала она.

Маньковская добавила, что реальные похищения не превышают даже 1% от общего числа пропаж. Она отметила, что в прошлом году больше всего заявок приходило на подростков 13-15 лет, которые уходили из дома самостоятельно. По ее словам, чаще всего это происходит из-за конфликтов с родителями или сверстниками, а также неумения различать своих и чужих.

В конце января и феврале 2026 года произошло сразу два похищения детей, не достигших и 10 лет.

24 февраля в Смоленске пропала девятилетняя девочка, вышедшая утром на прогулку с собакой без ключей от квартиры и телефона. Ребенка нашли 26 февраля в квартире одного из домов в Заднепровском районе города.

Там ее удерживал мужчина, который завел ее в подъезд, заклеил рот скотчем и поместил в сумку, «куда она даже не помещалась», сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. На допросе похититель признался, что квартира, где нашли девочку принадлежала его сожительнице. Обоих задержали, возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК (похищение человека).

Девочка здорова, экспертиза не нашла у нее следов насилия. С ребенком продолжили работать психологи.

30 января девятилетний мальчик из Санкт-Петербурга вышел погулять, после чего перестал выходить на связь. Через несколько часов его видели последний раз — около гипермаркета «Лента» неподалеку от дома. На парковке около магазина ребенок сел в машину к неизвестному мужчине, после чего они уехали в неизвестном направлении.

Похитителя задержали 2 февраля в соседнем регионе. Тело мальчика нашли на следующий день в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Источник RT говорил, что у мужчины нашли детскую порнографию. Согласно одной из версий, ребенок был знаком с похитителем, осведомлен об «увлечениях» и шантажировал.