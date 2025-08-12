В Московской области предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны. Задержан подозреваемый, который должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанный — гражданин России и Украины 1989 года рождения.

«Выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом „Ворон“, завербованный на территории третьей страны», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что задержанный по инструкции куратора в Telegram изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в машине, купленной «на деньги противника».

Затем автомобиль, начиненный более чем 60 кг взрывчатки, должны были припарковать в установленном месте и взорвать в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны России, уточнили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления.

Во время допроса задержанный дал признательные показания. Мужчина сообщил, что за подготовку теракта ему предложили вернуться в страну исхода и избежать мобилизации в ВСУ, передает ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ). По статье о госизмене грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточняет РБК.

Накануне ФСБ сообщила, что теракт, в результате которого в ЖК «Алые паруса» в Москве погиб глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян и его охранник, совершил смертник.

Также в ЦОС рассказали, что украинские спецслужбы пытались использовать пятерых российских пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих в Московском регионе. По данным спецслужбы, злоумышленники обманом похитили у женщин деньги через Telegram и WhatsApp. После чего им звонили сотрудники украинских спецслужб по телефону и называли себя представителями ФСБ, МВД, Следственного комитета и других российских органов власти. Пенсионерки, надеясь, что вернут денежные средства, выполняли задания спецслужб Украины.

7 августа сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской области двоих подростков, которые, по версии спецслужбы, планировали убийство военнослужащего с помощью химических веществ.