В Московской области задержали Анну Хоботову, основательницу реабилитационного центра в Дедовске, сотрудники которого издевались над несовершеннолетними подопечными. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью. Источник РЕН ТВ утверждает, что Хоботова сама пришла к следователю.

В ведомстве уточняют, что на данный момент уже опрошены пострадавшие подростки, их родители, а также сотрудники учреждения. С подозреваемой сейчас работают следователи. Накануне Хоботову объявили в розыск. В ее отношении возбуждено уголовное дело, однако статья не уточняется.

UPD: глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила генпрокурора России Александра Гуцана взять ситуацию под контроль и инициировать проверку всех подобных «реабилитационных центров» для несовершеннолетних по всей стране.

Расследование систематических нарушений в центре реабилитации Анны Хоботовой началось после того, как 16-летний подопечный учреждения поступил в реанимацию без сознания. Врачи нашли у подростка следы повреждений на теле, голове , конечностях, а также признаки связывания на ступнях и запястьях. Кроме того, у мальчика отказали почки, развился сепсис, из-за чего медикам пришлось ввести его в медикаментозную кому.

25 ноября СК отчитался о задержании администратора центра Виталия Балабрикова и 18-летней воспитанницы учреждения, которая предположительно была причастна к издевательствам. В их отношении возбудили уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних (п.«а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127, п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, «незаконный» реабилитационный центр был организован в августе 2025 года. Всего, как утверждает областная прокуратура, в учреждении находилось 22 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет. СМИ и телеграм-каналы писали, что вместо обещанной терапии, сотрудники центра Хоботовой заставляли пациентов убираться, самостоятельно готовить себе еду, жестоко наказывали за проступки.

Кроме того, правоохранительные органы обнаружили на территории центра «комнату пыток», в которой детей морили голодом и вероятно кормили едой для собак. По словам одной из подопечных, которые приводит РЕН ТВ, один из воспитателей надевал боксерские перчатки и избивал воспитанников. Она упомянула и методику под названием «Саботаж» — «подопечных запирали в помещении и определяли срок голодовки, который мог доходить до месяц».

Другие собеседницы РЕН ТВ утверждают, что задержанный воспитатель склонял их к сексу за нарушение внутреннего распорядка — это мог быть, например, звонок маме. При этом консультант-воспитатель центра Кирилл Чеботаев, комментируя обвинения в адрес Балабрикова, говорил, что он «только учится и может быть несдержанным». Он уточнил, что лично не замечал проявлений жестокости со стороны коллеги.

Хоботова владеет несколькими подобными учреждениями: центрами «Шанс» и «Светлое будущее», а также реабилитационным центром ее имени, они действуют в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове. Женщина также является известным активистом, в 2012 году ее пригласили в общественные советы МВД и ФСИН, где она занималась трудными подростками. В среднем, пребывание в рехабе из ее сети стоит от 100 тыс. рублей. Организаторы центра утверждали, что в учреждении ребенку помогут избавиться от зависимостей, агрессии и девиантного поведения.

Накануне на издевательства пожаловались и подростки из рехаба под Екатеринбургом. По данным издания E1.ru, детей там кормили дешевыми продуктами, заставляли за собой убирать, ограничивали в общении с родителями и возможности принять душ. За неуважение к кураторам, как рассказали пострадавшие, их могли бить по лицу или заставить приседать.

Следственный отдел по городу Верхняя Пышма Свердловской области возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних (ч. 2 ст. 127 УК ). Евгений Ройзман*, основатель фонда «Город без наркотиков», который также обвиняли в жестоком обращении с подопечными, комментируя ситуацию, заявил, что «и тем, и другим верить нельзя».

*внесен в список иностранных агентов Минюста России