Мальтийские власти все еще изучают район взрыва в Средиземном море, чтобы оценить возможный ущерб для экологии. Об этом посол Мальты в России Кармело Ингуанез рассказал RTVI в ответ на просьбу прокомментировать происшествие с газовозом «Арктик Метагаз», который, по данным Минтранса России, был атакован безэкипажными катерами с побережья Ливии недалеко от мальтийских территориальных вод. Посол также сослался на выступление в парламенте министра внутренних дел страны, который изложил подробности участия мальтийских служб в спасательной операции. Они подключились сразу же, как только получил сигнал от Москвы и от компании судна.

«Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район», — ответил посол Мальты в России Кармело Ингуанез на запрос RTVI.

Кармело Ингуанез подтвердил, что Мальта сразу же подключилась к спасению экипажа, о чем 4 марта детально рассказал министр внутренних дел и национальной обороны Мальты Байрон Камильери.

По данным Камильери, инцидент на море произошел в 13:10 3 марта 2026 года, когда Мальтийский спасательно-координационный центр был предупрежден о судне, терпящем бедствие за пределами Мальтийской зоны поиска и спасания (Search and Rescue zone, SAR). Спасательно-координационный центр Вооруженных сил Мальты был проинформирован о сложившейся ситуации после получения сообщений от Московского координационного центра и компании-владельца судна.

«Указанные координаты — 34°17’ северной широты и 017°04’ восточной долготы — указывали на то, что инцидент произошел в Ливийском поисково-спасательном регионе (SAR), что делало ливийские власти координирующим органом. Тем не менее Мальта, получив предупреждение, передала морякам срочную морскую информационную рассылку (Urgent Marine Information Broadcast, UMIB) и запустила процедуры проверки, чтобы установить точное местоположение судна и оценить ситуацию», — рассказал глава МВД Мальты.

Далее «в координации с компетентными ливийскими властями Вооруженные силы Мальты направили [в район бедствия] самолет авиакомпании King Air», который обнаружил судно в 15:58.

«Самолет продолжил поиски и в 16:52 обнаружил спасательную шлюпку с экипажем на борту — также в пределах зоны чрезвычайной ситуации в Ливии. Действуя от имени Ливийского координационного центра, Мальта обратилась к ближайшему судну MT Respect, которое находилось в 33 морских милях от Мальты, с просьбой оказать помощь находившимся на борту спасательной шлюпки», — сообщил Байрон Камильери.

Впоследствии Спасательно-координационный центр Мальты «был проинформирован судном MT Respect о том, что все члены экипажа найдены невредимыми и их местонахождение установлено».

«Дальнейшая проверка, проведенная судовой компанией, подтвердила, что все люди были спасены. Мальтийский самолет оставался в этом районе до тех пор, пока экипаж не был благополучно доставлен на борт MT Respect», — подчеркнул министр.

Вооруженные силы Мальты были проинформированы о том, что двое из спасенных членов экипажа получили медицинскую помощь в Ливии после того, как их доставили на борт MT Respect.

«Министерство иностранных дел Мальты также продолжает наблюдение за судном Arctic Metagaz, на котором не было обнаружено экипажа. По состоянию на 13:55 4 марта 2026 года, судно находилось в 140 морских милях от Мальты», — заключил министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты.

Таким образом, данные министра внутренних дел Мальты не подтверждают звучавшие сообщения, что Мальта отказалась помогать в эвакуации моряков.

Ранее посольство России в Мальте опубликовало сообщение Минтранса, в котором признается, что «благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены».

По данным ведомства, газовоз «Арктик Метагаз», перевозивший СПГ, «следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск», а «нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины». В Москве назвали атаку «актом международного терроризма и морского пиратства, грубейшим нарушением основополагающих норм международного морского права».