Диппредставительства России во Франции готовы к принятию усиленных мер безопасности во время протестных акций в республике, рассказали RTVI в российском посольстве. 10 сентября во Франции начались антиправительственные демонстрации, новая волна протестов планируется 18 сентября.

«Мы будем выстраивать свою работу в зависимости от близости манифестаций к российским загранучреждениям. С учетом непростой ситуации вокруг наших диппредставительств во Франции мы всегда принимаем необходимые меры для обеспечения их безопасности, независимо от чрезвычайных либо иных событий такого рода», — заверили RTVI в посольстве России во Франции.

Между тем в дипломатическом представительстве отметили, что не обладают достоверной информацией о том, где и каким образом во Франции будут проходить протестные акции, запланированные на 10 и 18 сентября.

Рано утром 10 сентября во многих населенных пунктах Франции начались антиправительственные демонстрации движения «Блокируем всё» (Bloquons tout), зародившегося в соцсетях. Протестующие пытаются перекрыть транспортное движение и доступ в административные учреждения. По всей стране к текущему моменту уже задержали около 200 человек.

На улицы выходят люди, недовольные планом правительства по сокращению бюджета и разочарованные в действующей власти, переживающей правительственный кризис. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра Себастьена Лекорню, занимавшего должность министра обороны при предыдущем правительстве, которое ушло в отставку после вынесения вотума недоверия французским парламентом. Тем самым Лекорню стал уже пятым премьером Франции за неполные два года.

Всего в акциях протеста 10 сентября могут принять участие около 100 тысяч человек, полагают французские спецслужбы. Для пресечения возможных беспорядков мобилизованы 80 тысяч жандармов и полицейских, предупреждал уходящий в отставку глава МВД Франции Брюно Ретайо.

За сегодняшними выступлениями последуют протесты 18 сентября, которые возглавят крупнейшие профсоюзы Франции. Ожидается, что в этот день бастовать будут сотрудники общественного транспорта и железнодорожной отрасли, авиадиспетчеры и государственные служащие.