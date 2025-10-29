Заявления польских вооруженных сил о перехвате российского самолета над Балтийским морем не соответствуют действительности и говорят о русофобской политике республики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Все наши полеты соответствуют нормам международного права. Польша еще раз демонстрирует свою русофобскую, агрессивную политику», — отметил парламентарий.

Швыткин напомнил, что страны Евросоюза и НАТО уже обсуждали возможность атаки российских самолетов, при условии нарушения ими воздушного пространства того или иного государства.

Накануне оперативное командование ВС Польши сообщило в X, что истребители страны якобы перехватили российский самолет Ил-20, предположительно, выполнявший разведывательную миссию над Балтийским морем. В публикации было указано, что воздушное судно находилось в международном пространстве, не предоставив при этом план полета. Однако ведомство подчеркнуло, что воздушное пространство Польши самолет не нарушал.

Минобороны России при этом регулярно сообщает, что «полеты самолетов воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Во второй половине октября власти Литвы также обвинили российские самолеты в нарушении своего воздушного пространства.

«Это грубое нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — написал президент страны Гитанас Науседа в X.

В начале октября депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию (она носит рекомендательный характер, не имея при этом юридической силы. — Прим. RTVI), которая призывает страны союза сбивать воздушные объекты над их территорией. В документе было указано, что ЕП поощряет любую инициативу, которая позволяет Евросоюзу и входящим в него государствам принимать соразмерные действия против нарушения их воздушного пространства, в том числе и уничтожение воздушных угроз.

В тот же день газета Financial Times написала, что в НАТО по инициативе Франции и Великобритании обсуждают разрешение пилотам армий стран ЕС бить по российским беспилотникам и самолетам в ответ на нарушение ими воздушного пространства альянса.

В сентябре сразу несколько стран заявили о беспилотниках, вторгшихся в их воздушное пространство. Премьер Дании в том числе не исключила, что Россия может быть причастна к инцидентам с дронами. Произошедшее она назвала «самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру» страны.

Позже в Кремле сообщения о причастности России к отправке дронов к границам стран ЕС назвали «голословными обвинениями», которые уже не принимаются во внимание.