Переговоры о возвращении западных компаний на рынок России будут массовыми, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он отметил, что переговоры по этому процессу напрямую зависят от результатов мирного урегулирования по Украине.

«Не будет ни для кого секретом, что перспективы возврата иностранного бизнеса в Россию реальны. Определенная часть бизнеса и так ушла лишь номинально, сменив вывески и передав управление местному менеджменту», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что переговоры западных компаний с Россией о возвращении напрямую зависят от исходов процесса мирных переговоров по украинскому конфликту. Депутат напомнил, что еще в 2025 году Starbucks, Toyota, группа Inditex и другие компании начали «аккуратные разговоры» о возвращении на российский рынок. При этом, по его словам, на тот момент условия мирного соглашения находились лишь на начальной стадии обсуждения.

«Чем ближе будет мир, тем громче будут переговоры о возвращении на наш рынок», — отметил Кравченко.

Парламентарий подчеркнул, что говорить о сроках их возвращения сложно. Вместе с этим он выразил уверенность, что, например, платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в самые короткие сроки.

Все попытки возвращения компаний в Россию при этом будут иметь массовый характер, считает Кравченко. Он отметил, что они будут рассматриваться в индивидуальном порядке, учитывая интересы российских потребителей и отечественного бизнеса. Депутат подчеркнул, что западные компании рассматривают российский рынок желанным с точки зрения прибыли.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству продумать процесс возвращения иностранных компаний на российский рынок. По словам главы государства, отечественные производители должны иметь преимущество перед зарубежными, но в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что западные компании можно пускать лишь в те отрасли, в которых они не будут создавать риски для экономики России. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, обсуждения процесса возвращения зарубежных компаний на российский рынок возможно лишь после отмены санкций.

В апреле того же года депутат Госдумы Николай Арефьев называл главным препятствием возвращения западных компаний в Россию тот факт, что они будут направлять средства в недружественные страны. Это, по его словам, может стать причиной для присвоения им статуса иностранного агента.

В течение 2025 года несколько крупных иностранных компаний регистрировали товарные знаки в Роспатенте. Так, в марте ТЗ зарегистрировала компания Starbucks Corporation, в апреле — IKEA, в ноябре — LG Electronics. Все три компании ушли из России в начале 2022 года.