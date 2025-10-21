Россия не будет возмещать Украине никакие потери по итогам боевых действий, поскольку Киев сам спровоцировал начало вооруженного конфликта между странами, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Какие репарации? Сколько она бомбит наши территории, наши нефтеперерабатывающие заводы, сколько людей погибло, сколько людей расстреляно в Донецке, Луганске? Кто за это будет платить? Кто нам будет возмещать такие тяжелые потери?», — приводит издание его слова.

Накануне Politico писало, что Евросоюз хочет обратиться к Еврокомиссии с просьбой разработать предложение о «репарационном кредите» для Украины. Согласно данным издания, ЕС хочет использовать около 140 млрд евро из замороженных российских активов, чтобы направить их на финансовую поддержку армии Украины в течение двух или трех лет.

Впервые эту идею ЕК неофициально выдвинула в сентябре 2025 года, однако для того, чтобы официально вынести ее на обсуждение, необходимо прямое одобрение глав стран Евросоюза. Politico пишет, что это вероятно произойдет 23 октября на саммите ЕС в Брюсселе.

Издание подчеркивает, что без этих денег Украина в ближайшие два года может столкнуться с дефицитом бюджета в $60 млрд. Несмотря на финансовую поддержку со стороны США, европейские политики называют эту инициативу «последней опорой» Киева перед мирными переговорами с Москвой.

«Русские делают ставку на нашу усталость от войны, но репарационный кредит может показать России, что Украина будет жизнеспособной в течение двух-трех лет», — рассказал изданию анонимный чиновник.

В августе стало известно, что Киев потребует от Москвы компенсировать ущерб от боевых действий. Как писала газета Financial Times, речь идет о замороженных активах России на сумму $300 млрд.

За месяц до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении взыскать с России $6,9 млрд по итогам разбирательств в международных арбитражных судах. Претензия касается декабрьского соглашения 2019 года о транзите российского газа для Европы через Украину.

Ранее Украина также называла выплату репараций одним из своих условий для подписания мирного договора. Еще в мае 2022 года Зеленский заявлял, что Россия должна будет выплатить более $600 млрд, которые пойдут на восстановление инфраструктуры Украины.