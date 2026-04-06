Слова советника генпрокурора России Натальи Поклонской о том, что она выбрала язычество после того, как прошла путь христианства «от начала до конца», свидетельствуют о том, что она никогда не была подлинной христианкой. Об этом заявил «Ленте.ру» заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, люди, обладающие «хоть каким-то представлением о христианстве», никогда не позволят себе утверждений, подобных тем, что высказала Поклонская. Если судить о «христианском пути» советника генпрокурора по ее высказываниям в медиа, то они говорят «о самом поверхностном представлении о христианстве» у Поклонской, считает Кипшидзе.

Он также выразил уверенность в том, что любой, кто соприкоснулся с христианством в полной мере, никогда не сделает выбор в пользу другой конфессии.

Представитель РПЦ также выразил сомнение в том, что язычество в той форме, в которой его исповедует Поклонская, можно назвать религией.

«То, что сейчас предлагается в качестве язычества, представляет собой систему, скажем так, представлений, которые следует сравнивать не с какой-либо другой религией, а скорее с каким-то фан-клубом Гарри Поттера или “Властелина колец”», — пояснил он.

5 апреля журналистка Ксения Собчак опубликовала интервью с Поклонской, в котором советник генпрокурора назвала причину своего отхода от христианства в сторону язычества.

В частности, Поклонская выразила уверенность в том, что все люди меняются на протяжении своей жизни, и отметила, что ее решение было основано на опыте и убеждениях. По словам экс-депутата Госдумы, она прошла путь христианства «от начала до конца», после чего встала перед вопросом: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?»

В сентябре 2024 года широкий общественный резонанс вызвало посещение Поклонской одной из школ Херсонской области, где она нарисовала на доске рунические символы, а также подарила школьникам свою книгу «Мысли вслух», которую священник Павел Островский назвал «безусловной рекламой язычества».

В октябре 2025 года теле- и радиоведущий Сергей Мардан (Ключенков) сообщил, что Поклонская сменила имя на Радведа. В разговоре с RTVI советник генпрокурора России подтвердила смену имени и религии. Она объяснила, что приняла решение «разорвать отношения» с христианством после того, как «полностью погрузилась» в эту религию. Свое решение Поклонская назвала «ровно точно таким же осознанным», как решение по проведению крымского референдума.