На судне из Эквадора сотрудники ФСБ обнаружили партию кокаина весом более 1,5 тонны. Его спрятали в грузе бананов, передает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

1500 брикетов с кокаином нашли на корабле Cool Emerald. Груз вместе с упаковкой весили 1750 кг (масса нетто — 1 515 кг), уточнили в ведомстве.

ФСБ оценила стоимость партии в 20 млрд руб.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Наказание по этой статье — от 15 до 20 лет лишения свободы.

Силовики устанавливают всех участников наркотрафика.

11 августа в Менгино-Кангаласском районе Якутии было изъято более 24,5 кг наркотиков, примерная цена которых составляет около 1 млрд рублей на черном рынке. Запрещенный груз находился в транспортном средстве, направлявшемся в Магаданскую область.

В начале сентября ФТС также сообщила, что таможенники совместно с ФСБ задержали фуру, перевозившую 300 кг наркотиков под видом яблок из Молдовы.