Верховный суд Чечни отменил обвинительный приговор Зареме Мусаевой, вынесенный в августе 2025 года Шалинским городским судом. Дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения направлено на новое судебное рассмотрение. Об этом РБК сообщил адвокат женщины Александр Савин.

В августе 2025 года Мусаеву признали виновной в нарушении порядка в колонии и приговорил к трем годам и 11-ти месяцам колонии-поселения.

По словам адваката, в ходе заседания апелляционной инстанции прокурор изменил свою позицию. Если первоначально гособвинение просило оставить приговор без изменений, то после изучения материалов дела поддержало доводы защиты об отмене решения.

Государственный обвинитель указал, что нижестоящий суд не дал надлежащей оценки ряду существенных обстоятельств. В частности, речь идет о противоречиях в доказательствах, об отсутствии мотива преступления, а также о наличии неприязненных отношений между Мусаевой и сотрудником ФСИН, проходящим потерпевшим. Прокурор расценил это как нарушение принципа состязательности сторон. Суд апелляционной инстанции согласился с этими доводами.

На время нового рассмотрения дела Мусаева останется в следственном изоляторе.

По версии следствия, 29 октября 2024 года в служебном автомобиле при перевозке из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала погон. Сама осужденная вину не признала. Она заявила, что никакого конфликта не было, а выводы следствия построены на противоречивых показаниях.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были допрошены пятеро сотрудников колонии, где Мусаева отбывала наказание. Четверо из них сообщили, что не были очевидцами происшествия и знают о нем только со слов коллег. Пятый свидетель рассказал, что слышал, как осужденная возмущалась и дергала сотрудника за погон, однако о причинении каких-либо телесных повреждений он не упоминал. Видеозапись инцидента в материалах дела отсутствует.

Сама Мусаева на допросе объясняла, что в тот день была сильно измотана после медицинских процедур. Она отметила, что страдает инсулинозависимым диабетом и гипертонией, и впервые за долгое время ее посадили на заднее сиденье автомобиля, что было крайне неудобно из-за необходимости пользоваться костылями.

По словам Мусаевой, во время поездки сотрудник ФСИН высказал в ее адрес угрозу, заявив, что из-за действий ее детей он заявит о нападении. Она подчеркнула, что конфликтной ситуации не создавала и условиями лечения была довольна.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В 2017 году семья переехала из республики в Нижний Новгород. После задержания Мусаевой в 2022 году Янгулбаев вместе с дочерью Алией покинул Россию.

Сыновья пары также проживают за границей. Абубакар Янгулбаев работал юристом «Комитета против пыток»*. Двое других сыновей, Ибрагим и Байсангур, по данным чеченских силовиков, администрировали телеграм-канал оппозиционного движения «Адат»*. Братья объявлены в федеральный розыск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес семьи Янгулбаевых, называя их «врагами народа» и предрекая им «либо тюрьму, либо могилу».

Для Мусаевой это не первый приговор. Летом 2023 года она была осуждена на 5,5 лет колонии общего режима по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). Дело было связано с ее задержанием в Нижнем Новгороде в январе 2022 года, после чего ее доставили в Чечню.

Позже Верховный суд Чечни, а затем кассационная инстанция в Пятигорске смягчили наказание до четырех лет и девяти месяцев колонии-поселения. Она должна была выйти на свободу в мае 2025 года, однако в ноябре 2024 года была вновь арестована по новому делу.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов

**канал и организация признаны в России экстремистскими и запрещены