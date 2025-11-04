Власти Германии решили выделить Украине еще €3 млрд из своего бюджета в 2026 году

Власти Германии собираются существенно повысить объем финансовой помощи, которую страна оказывает Украине. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, главы Минфина и Минобороны ФРГ Ларс Клингбайль и Борис Писториус предложат выделить Киеву дополнительно 3 млрд евро к уже запланированным на эти цели 8,5 млрд евро, когда будут выступать на парламентских обсуждениях бюджета страны на 2026 год.

Источники Handelsblatt уточнили, что эти средства предположительно пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и замену двух ракетных комплексов Patriot.

«Мы будем продолжать нашу поддержку [Украины] до тех пор, пока это необходимо для ее защиты», — заявили они.

Бюджет Германии на 2026 год должен быть окончательно утвержден членами Бундестага в ближайшие дни. По словам собеседников Handelsblatt, министр финансов ФРГ Клингбайль представит Бюджетному комитету предложение по корректировке, включающее изменение в статье расходов на поддержку Украины. Члены комитета должны будут согласовать проект бюджета к концу следующей недели.

Предполагается, что дополнительные бюджетные средства будут направлены на расширение «инициативы по наращиванию потенциала» правительства Германии — основного канала, через который Берлин поддерживает Украину. Эти деньги тратятся на финансирование военной и в меньшей степени гуманитарной помощи Киеву.

С некоторых пор правительство, возглавляемое канцлером Фридрихом Мерцем, перестало разглашать конкретные данные о поставках вооружения на Украину. Однако минувшим летом немецкая газета Bild писала, что запросы украинской стороны предполагают помощь в объеме «миллиардов евро».