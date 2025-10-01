Бывший советник губернатора Курской области, военный блогер и волонтер Роман Алехин* объявил о прекращении публикаций в Telegram и других социальных сетях после присвоения ему статуса иностранного агента. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Алехин* объяснил, что писать посты с маркировкой иноагента «очень сложно психологически, <…> когда ты не предавал ни Родину, ни народ, ни даже сегодняшнюю власть». По его словам, «на психику это действует сильно». Также блогер заявил, что хочет сосредоточиться на завершении двух своих книг.

Алехин* добавил, что «не предавал никого и не предаст», и назвал себя «русским православным монархистом-империалистом». Блогер также признался, что, несмотря на наличие юридического образования, «не смог понять очень многое» в законе об иностранных агентах, и не представляет, как можно его не нарушить, особенно совершая какие-либо публичные действия.

Алехин* добавил, что в связи передает некой курской волонтерской группе благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Благодетели» и волонтерскую организацию «Вместе», а также склады и часть территории для работы.

Ранее Алехин* рассказал о планах оспорить решение Министерства юстиции о присвоении ему статуса иностранного агента и заявил, что никогда не получал каких-либо финансовых средств от представителей других государств. При этом он пессимистично оценил свои шансы на успех в споре с Минюстом и выразил готовность подчиниться требованиям законодательства в этой сфере.

Минюст внес Алехина* в реестр иноагентов 19 сентября. Он стал первым военным блогером, попавшим в этот перечень. Незадолго до этого СМИ и телеграм-каналы опубликовали видеоролик, на котором блогер предположительно обсуждает с представителями коммерческой организации схему по «отмыванию» 200 млн рублей на поставках медикаментов для участников военной операции.

Полиция Курской области в связи с этим начала проверку. Сам блогер назвал появление ролика «четко спланированной акцией» и предположил, что кто-то таким образом «зачищает поляну гуманитарки в своих личных целях».

В июле 2024 года Алехин* стал советником тогдашнего губернатора Курской области Алексея Смирнова. В апреле 2025-го Смирнова арестовали по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

В марте Алехин* подписал контракт с Минобороны и провел 23 дня в составе подразделения спецназа «Ахмат», после чего досрочно расторг контракт и назвал свое решение ошибочным.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов