Бывший советник губернатора Курской области, военный блогер и волонтер Роман Алехин*, которого 19 сентября Минюст России признал иноагентом, намерен оспорить это решение. В комментарии РБК он сообщил, что никогда не получал никаких денежных переводов от иностранцев.

При этом Алехин* заявил, что, будучи российским гражданином, он вынужден подчиниться требованию закона и будет помечать свои материалы маркировкой об иностранном агенте, хотя и считает эти правила абсурдными.

Однако, по словам блогера, он не питает иллюзий относительно результата оспаривания решения Минюста. Алехин* пессимистично оценивает свои шансы, ссылаясь на то, что он обычный человек из региона.

«Ну и опять же, кто я такой? Я какой-то непонятный гражданин из Курска, из какой-то глуши. И, соответственно, вряд ли кто-то обратит внимание на любые мои жалобы», — пояснил он.

Тем не менее, волонтер пообещал пройти все необходимые процедуры, поскольку считает решение и незаконным, и несправедливым.

Роман Алехин* — курский общественный активист и автор телеграм-канала, который называет себя «социальным технологом» и «военным волонтером». В июле 2024 года он занял пост советника тогдашнего губернатора Курской области Алексея Смирнова, однако в апреле 2025 года Смирнов был арестован по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Позднее против бывшего главы региона завели дело о взятке.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил 16 сентября, что экс-глава Курской области признал, что получал взятки не только за строительство укрепрайонов на границе, но и за подряды в ДНР. С 2022 по 2024 год его незаконные доходы составили около 30 млн рублей. Смирнов также заявил, что его бывший заместитель Алексей Дедов участвовал в схемах, и дал против него показания. Оба заключили сделку со следствием, недавно их арест продлили на три месяца. В деле участвуют еще 11 человек, включая руководителей «Корпорации развития Курской области», которых обвиняют в растрате. Дело по этому эпизоду уже передано в суд.

На прошлой неделе стало известно, что полиция Курской области начала проверку в отношении Алехина после публикации видеозаписи, где он, как утверждается, обсуждает с представителями некой коммерческой компании возможность получения «отката» за гуманитарную помощь для зоны СВО. Сам Алехин подтвердил, что его опросили в полиции и отпустили, а также заявил, что видео было смонтировано.

