Российские ФАБ-500, которые использовались для ответных ударов после обстрела украинскими военными Брянска, уступают по мощи британским ракетам Storm Shadow, однако их преимущество — в возможности массового применения. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, радиус взрыва фугасной авиабомбы весом в 500 килограммов ФАБ-500 составляет приблизительно 500 метров. При этом мощность бомбы позволяет разрушать фортификационные разрушения.

«Они немножко слабее Storm Shadow, но дело в том, что их компенсирует массовость. У нас достаточно большое количество этих бомб, и они могут выполнять поставленные задачи», — пояснил Матвийчук.

12 марта телеграм-канал «Позывной Герань» сообщил, что российские войска сбросили ФАБ-500 по позициям ВСУ в ответ на удары по Брянску. Автор канала утверждает, что на бомбах были надписи: «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск».

ВСУ совершили удар по Брянску ракетами Storm Shadow 10 марта. Mash сообщал, что при ударе якобы пострадал завод по производству микросхем для мобильных устройств, однако власти эту информацию не подтвердили.

Часть ракет упала в частном секторе, писал телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука.

В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Среди раненых есть и несовершеннолетний, его состояние оценивают как стабильное, сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Комментируя атаку на город, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что лучшим ответом со стороны России могли бы стать удары по «центрам принятия решений или полное разрушение налаженных цепочек поставок вооружения». Он добавил, что Киев не ценит стремления России «действовать в соответствии с правилами ведения войны», поэтому Москве стоит перейти от ответных действий к превентивным действиям.