Обстановка в Венесуэле сейчас спокойная, но покинуть страну воздушным путем пока невозможно. Об этом RTVI рассказали в посольстве России в Каракасе.

«Сейчас обстановка спокойная. Информацию о пострадавших гражданах России выясняем. В настоящий момент таких данных нет», — сообщили в пресс-службе посольства России в Венесуэле в ответ на запрос RTVI.

В дипмиссии дали «общие рекомендации» россиянам, которые находятся в республике: «Оставаться в безопасном месте, избегать мест массового скопления людей. В случае взрывов не подходить к окнам. По возможности, избегать нахождения вблизи военных и инфраструктурных объектов. Поддерживать связь с посольством».

При этом дипломаты признали, что улететь из Венесуэлы сейчас невозможно.

«Пока возможности покинуть страну авиационным транспортом нет. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с внешней угрозой», — заключили в посольстве России.

3 января, когда спецназ США захватил и вывез из Венесуэлы президента Николаса Мадуро, в Ассоциации туроператоров России рассказали RTVI, что днем ранее с острова Маргарита вылетел последний рейс с российскими туристами.