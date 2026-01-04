Обстановка в Венесуэле сейчас спокойная, но покинуть страну воздушным путем пока невозможно. Об этом RTVI рассказали в посольстве России в Каракасе.
«Сейчас обстановка спокойная. Информацию о пострадавших гражданах России выясняем. В настоящий момент таких данных нет», — сообщили в пресс-службе посольства России в Венесуэле в ответ на запрос RTVI.
В дипмиссии дали «общие рекомендации» россиянам, которые находятся в республике: «Оставаться в безопасном месте, избегать мест массового скопления людей. В случае взрывов не подходить к окнам. По возможности, избегать нахождения вблизи военных и инфраструктурных объектов. Поддерживать связь с посольством».
При этом дипломаты признали, что улететь из Венесуэлы сейчас невозможно.
«Пока возможности покинуть страну авиационным транспортом нет. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с внешней угрозой», — заключили в посольстве России.
3 января, когда спецназ США захватил и вывез из Венесуэлы президента Николаса Мадуро, в Ассоциации туроператоров России рассказали RTVI, что днем ранее с острова Маргарита вылетел последний рейс с российскими туристами.