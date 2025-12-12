Главнокомандующему Военно-морским флотом России Александру Моисееву присвоено высшее корабельное звание ВМФ — адмирал флота. Это следует из данных на сайте Минобороны.

Звание адмирала флота в России присваивает президент. Оно соответствует войсковому званию генерала армии, , ему предшествует звание адмирала.

Моисеев был в звании адмирала при его назначении на пост главнокомандующего ВМФ в апреле 2024 года. Теперь он единственный действующий адмирал флота в стране.

9 декабря Моисеева с присвоением высшего военно-морского звания поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Поздравляю Героя России, главнокомандующего ВМФ Александра Алексеевича Моисеева с присвоением звания „Адмирал Флота“», — написал он в телеграм-канале.

В истории современной России Моисеев стал четвертым носителем звания адмирала флота.

«Это звание, равное маршалу Советского Союза, в нынешней России присвоили впервые за последние 20 лет», — отметили в эфире программы «Вести Севастополь» 10 декабря.

До этого звание адмирала флота было присвоено в 2006 году главкому ВМФ 2005-2007 годов Владимиру Масорину.

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское Калининградской области. Он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Ленинграде. Служил на атомных подводных лодках Северного флота на должностях от инженера группы боевой части до командира соединения подводных сил. После распада СССР в разные годы с отличием окончил Военно-морскую академию им. адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Военную академию Генштаба ВС России.

В 2018-2019 годах Моисеев исполнял обязанности командующего Черноморским флотом, затем был назначен командующим Северным флотом.

В марте 2024 года в СМИ появилась информация, что главком ВМФ адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, а врио назначен Александр Моисеев. Позднее в том же месяце его представили в этом статусе на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте. На совещании 2 апреля 2024 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу сообщил о назначении Моисеева главнокомандующим ВМФ России.

По данным севастопольских «Вестей», Александр Моисеев участвовал в 13 дальних походах и боевых службах, включая операции подо льдами Северного полюса. Под его руководством проводились испытания новейшего оружия и стрельбы баллистическими ракетами.

В 2011 году указом президента России Владимира Путина Моисееву было присвоено звание Героя России. Кроме того, у него есть ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, два ордена Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также несколько ведомственных орденов и медалей.