В России могут разблокировать Roblox, заявил RTVI организатор пикета против блокировки платформы Антон Исаков. Ранее 17 октября Роскомнадзор сообщил, что руководство Roblox обратилось в ведомство, выразив готовность сотрудничать.

«Думаю, что отмена блокировки Roblox возможна, потому что платформа общается с Роскомнадзором, выполняет его требования. Полагаю, они могут договориться о том, что Roblox уберет со своей площадки свои продукты, которые не нравятся РКН. Насколько я знаю, такие случаи уже были, а Роскомнадзор, в свою очередь, отменит блокировку. То есть в целом это возможно. Считаю, что и давление со стороны пользователей на государство, на Роскомнадзор к более быстрому разрешению этой проблемы и отмене блокировки», — сказал Исаков.

Что касается организованного им 14 декабря в Томске пикета против блокировки Roblox, то результат, по его словам, «превзошел ожидания».

«Потому что о нас сейчас говорит вся страна. Мы такого, конечно, не ожидали. И на самом пикете было очень много молодежи, пришли студенты. Мы заявляли 10 человек, а пришло больше 50. В пике было 50, а всего, наверное, 70. То есть здесь тоже наши ожидания были превышены», — добавил собеседник RTVI.

Ранее мэрия Томска отказала в проведении нового пикета против блокировки платформы. Активист сообщил RTVI, что пока не планирует подавать новую заявку на его проведение.

«Потому что Новый год и у нас холода, у нас температура на новогодние праздники будет низкой. Ну и опять же — праздники. Не думаю, что люди соберутся», — сказал Исаков.

Организатор считает, что в случае проведения следующего мероприятия участников будет еще больше, чем 14 декабря, однако опасается отказа со стороны администрации Томска.

«Боюсь, что нам не согласуют еще одно такое мероприятие. Кажется, что наша администрация сама не ожидала такого результата и пожалела об этом, о том, что согласовали», — резюмировал собеседник RTVI.

17 декабря Роскомнадзор сообщил, что руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в ведомство с готовностью к взаимодействию для удаления деструктивной и опасной информации, а также пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей.

В ведомстве уточнили, что требования по обеспечению безопасности детей направлялись в адрес игровой платформы неоднократно, но ранее платформа не реагировала на них, что привело к блокировке по требованию правоохранительных органов.

«Сейчас платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями. Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства», — сообщили в РКН.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что готовы взаимодействовать с платформой, если это не только декларация, но и «реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей».

Платформа Roblox была заблокирована в России 3 декабря. В Роскомнадзоре заявили, что причиной стали выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*.

Помимо этого, внутри сервиса существуют комнаты, в которых игроки могут моделировать совершение террористических актов или участвовать в азартных играх, подчеркнули в РКН.

Против блокировки Roblox выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, каждый второй ребенок после блокировки платформы ей написал, что хочет уехать из России. Она также пообещала передать обращения властям. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили жалобы несовершеннолетних по поводу Roblox.

* — «международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено