На вулкане Шивелуч утром 22 сентября произошел пепловый выброс на высоту до 4 км над уровнем моря, передает «Ъ» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

В KVERT уточнили, что пепловое облако простирается примерно на 5 км на запад от вулкана. Для Шивелуча установлен повышенный оранжевый код авиационной опасности.

Вулкан Шивелуч является одним их самых активных на Камчатке, его высота составляет 3283 м. Он расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского, ближайший к нему населенный — поселок Ключи в 50 км.

Краевое управление МЧС передает, что за последние 24 часа Камчатский край испытал серию из 44 повторных сейсмических толчков магнитудой от 3,5 до 6,0. По данным ведомства, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова.

В МЧС рекомендовали жителям региона и туристам не приближаться к исполинам.

«Остается закрытой дорога мыс Левашова — поселок Октябрьский в Усть-Большерецком округе. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера», — говорится в сообщении министерства.

В ночь на 30 июля у камчатского побережья произошло самое мощное с 1952 года, его эпицентр располагался в 161 км от берега на глубине 32 километра. По данным пресс-службы Камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 150 км на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского и в 360,9 км к северо-востоку от Северо-Курильска.

18 сентября на восточном побережье Камчатки после мощного землетрясения магнитудой 7,2 была объявлена угроза цунами. По данным краевого МЧС, эпицентр сейсмособытия, зафиксированный на глубине 123 км, располагался в 92 км от Петропавловска-Камчатского.

13 сентября на Камчатке было зарегистрировано 62 повторных подземных толчка магнитудой от 3,5 до 7,4, восемь из которых ощутило местное население. Самый сильный афтершок магнитудой 7,4 вызвал шестибалльные толчки. Несмотря на объявленную угрозу, цунами не произошло, и предупреждение было отменено.