Центральная избирательная комиссия России работает над обеспечением дистанционного голосования на выборах через спутники в регионах, где наблюдаются проблемы с интернетом и мобильной связью. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 25 марта.

По словам Памфиловой, Центризбирком уже около двух лет сотрудничает в этом направлении с российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440».

«Это вторая моя сумасшедшая идея [после отказа от открепительных удостоверений] — ДГ, как я ее называю. Не дистанционное электронное голосование, а через спутники, там где нет [связи]», — сказала Памфилова.

24 марта «Бюро 1440» сообщило о запуске и выводе на орбиту 16 первых серийных спутников низкоорбитальной группировки связи «Рассвет». Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов называл этот проект российским ответом спутникам Starlink американского бизнесмена Илона Маска. «Впереди — десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием», — заявили в «Бюро 1440» после вывода группировки своих спутников на орбиту. Подготовка к запуску заняла 1 тыс. дней. Отмечалось, что создание полноценного коммерческого сервиса запланировано на 2027 год.

Глава ЦИК отметила, что обеспечение голосования через спутники поможет решить «очень многие проблемы» и не в отдаленной, а во «вполне реальной» перспективе.

«Как бы ни казалось кому, что это фантастически и невозможно. [Механизм голосования по месту нахождения] “Мобильный избиратель” тоже казался невозможным, а сейчас работает», — отметила Памфилова.

Она добавила, что ЦИК также продумывает, как применять беспилотники для обеспечения избирательного процесса в труднодоступных и отдаленных местах. Памфилова упомянула, что у ЦИК уже было несколько подобных проектов.

С помощью дронов в частности можно организовать голосование для сотрудников метеостанций, маяков, охотничьих хозяйств, геологов, строителей, вахтовиков, отметила Памфилова. Она высоко оценила перспективы использования БПЛА, обратив внимание на уменьшение логистических затрат, «сбережение людей», скорость доставки и безопасность.

Регулярные отключения интернета в регионах России продолжаются с мая 2025 года. В феврале 2026-го Госдума приняла закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. В начале марта проблемы со связью фиксировались в Москве, Петербурге и других крупных городах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это происходит «в строгом соответствии» с законом и ради обеспечения безопасности.