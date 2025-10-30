В Париже задержали и поместили по стражу третьего подозреваемого по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Мужчина был задержан в одном из районов французской столицы. Его доставили на допрос и поместили под стражу, отмечает канал.

По информации BFMTV, задержанный находился в музее в день ограбления.

Ранее двое его предполагаемых сообщников были обвинены и заключены под стражу. Первый задержанный — 34-летний гражданин Алжира, проживавший в коммуне Обервилье департамента Сен-Сен-Дени, работавший курьером-водителем. Второй подозреваемый также проживал в этом же региона и работал в сфере доставки. Прокурор Парижа Лор Беккуо говорила, что мужчины частично признали свою причастность к ограблению.

Ограбление парижского Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники проникли в галерею Аполлона и за несколько минут похитили девять исторических драгоценностей, общая оценочная стоимость которых около 88 млн евро. Среди них были изделия из коллекции императрицы Марии-Луизы, три украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.

На следующий день после ограбления Лувра неизвестные совершили аналогичное преступление в музее писателя и философа Дени Дидро в городе Лангр (департамент Верхняя Марна).

Директор Лувра Лоранс де Кар после инцидента подала прошение об отставке, но президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил ее уход. После этого де Кар инициировала усиление мер безопасности музея, она предложила на территории Лувра разместить полноценный полицейский участок.