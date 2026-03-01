Сотрудники ФСБ и МВД задержали 59-летнего Андрея Махонина, одного из организаторов экстремистского объединения «Махонинские»*. Ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК (создание преступного сообщества и участие в нем), сообщил Следственный комитет (СК).

По версии следствия, Андрей и Александр Махонины организовали ОПГ «Махонинские»* для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, большинство из которых были направлены на хищение имущества у жителей Челябинской области. В некоторых эпизодах был задействован сотрудник МВД.

64-летнего Александра Махонина задержали в ноябре 2025 года, тогда как Андрею Махонину удалось скрыться. Его объявили в федеральный и международный розыск.

Андрея Махонина, скрывавшегося более трех месяцев, задержали в Каслинском районе Челябинской области. По вменяемой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. «Коммерсантъ» пишет, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство регионального управления СК об избрании Махонину меры пресечения. С учетом того, что он долгое время скрывался, следствие может просить об аресте, говорится в статье.

Махонины оказались в центре внимания правоохранительных органов в октябре 2025 года. Тогда Генпрокуратура направила иск в челябинский суд с требованием признать экстремистской ОПГ «Махонинские»*, запретить ее деятельность и обратить в доход государства имущество группировки. Ответчиками проходили семь компаний и 16 физических лиц, включая самих братьев, их родственников и знакомых. Также были указаны заинтересованные лица — семь фирм и пять человек.

Как утверждалось в иске, ОПГ «Махонинские»* функционирует с 1990-х. Братья Махонинские использовали для его создания «свой криминальный опыт и преступное прошлое его активных участников». В частности, Андрей Махонин в период с 1983-го по 1999-й был осужден за хулиганство, сопряженное с причинением телесных повреждений местному жителю, незаконную торговлю подакцизными товарами и самоуправство. В то время как Александра Махонина в 1990-м обвиняли в покушении на убийство. Еще один предполагаемый участник ОПГ — Максим Попов — в августе 1993-го был осужден за разбойное нападение.

По данным Генпрокуратуры, с момента своего создания «Махонинские»* занимались «вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов». Кроме того, участники организации, как утверждается, были привержены идеям движения «Арестантское уголовное единство»** (АУЕ**).

В октябре 2025 года Александра Махонина задержали и отправили под домашний арест. Всего дела возбуждены в отношении 15 фигурантов в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются, помимо создания преступного сообщества и участия в нем, в похищении человека (ст. 126 УК), совершении разбойных нападений (ст. 162 УК), серии вымогательств (ст. 163 УК), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и др.

В ноябре Советский районный суд Челябинска удовлетворил первый иск Генпрокуратуры, признав «Махонинских»* экстремистской организацией и обратив в доход государства имущество на общую сумму 5,2 млрд рублей. В декабре надзорное ведомство подало в суд иск об обращении в доход государства имущества участников объединения на 1,3 млрд рублей. Он был удовлетворен в феврале 2026 года.

*объединение «Махонинские» признано в России экстремистским и запрещено

**движение АУЕ («Арестантский уклад един») признано в России экстремистским и запрещено