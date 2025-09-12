Водитель грузовика с гексогеном, задержанный в Грузии, сообщил, что взрывчатку ему передали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), он должен был доставить ее в Россию. Об этом сообщили Службе госбезопасности Грузии (СГБ), передает News Georgia.

«Установлено, что на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы передали взрывчатое вещество водителю грузовика Mercedes… Было сказано, что он должен провезти это вещество на территорию Грузии и передать конкретному лицу, указанному ими», — заявили в СГБ.

10 сентября в Грузии задержали двух украинцев, пытавшихся ввезти из Турции на грузовике 2,4 кг гексогена. Они приехали из Украины через Румынию и Болгарию. Взрывчатое вещество было размещено в тщательно замаскированных отсеках.

Во время обысков обнаружили восемь мобильных телефонов, компьютер, флешки, крупную сумму денег, сим-карты разных операторов мобильной связи и кокаин.

Задержанным предъявили обвинения по делу о незаконном приобретении, хранении, ношении, сбыте и ввозе в Грузию взрывчатого вещества. Из-за найденного кокаина одному из украинцев вменяют «незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в особо крупном размере».

Водитель заявил, что вез взрывчатку в Россию, чтобы устроить «Паутину 2» (речь идет о так называемой спецоперации Украины под названием «Паутина», когда украинская сторона утверждала, что в июне атаковала при помощи дронов несколько важных российских объектов).

Однако грузинские спецслужбы считают, что украинец пытается ввести их в заблуждение: «Оперативные материалы на данном этапе указывают на единственное конечное место — один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси».

В связи с этим СГБ проверяет «другие версии», в том числе связь с местными выборами, которые пройдут в Грузии 4 октября, и сопутствующими «планами радикальных группировок».

В феврале 2024 года в Грузии заявили о задержании груза из Украины, в котором было 14 кг пластиковой взрывчатки военного назначения С-4. Его, по версии Тбилиси, замаскировали под автомобильные аккумуляторы и пытались переправить в Воронеж.

Организатором называли Андрея Шарашидзе, баллотировавшегося в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии «Слуга народа».

Тогда в СГБ заявляли, что цель переправки груза через республику якобы состоял в том, чтобы после совершения теракта в России обвинить Грузию.