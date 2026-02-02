Силовики задержали владельцев частной сауны в Прокопьевск Кемеровской области, в которой в результате пожара погибли пятеро подростков, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) в понедельник, 2 февраля. В то же время суд отправил администратора сауны под домашний арест.

По версии следствия, задержанные владельцы сауны — индивидуальный предприниматель и его брат — оказывали услуги незаконно и грубо нарушили требования пожарной безопасности. В частности, объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей, указывает СК.

Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Предъявление обвинения брату предпринимателя состоится в ближайшее время. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Задержанную накануне 36-летнюю администратора сауны суд отправил под домашний арест на два месяца, до 31 марта, передает ТАСС. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК, она не признала вину.

По версии следствия, в день трагедии, 31 января, администратор допустила в сауну группу подростков без сопровождения взрослых, оставила их одних и, не проконтролировав температурный режим, дважды добавила в топку печи дрова и уголь и тем самым увеличила интенсивность горения. Спустя некоторое время начался пожар.

Сторона защиты заявила, что женщина работала администратором в сауне неофициально, в связи с чем на нее не была возложена ответственность за исполнение требований пожарной безопасности в заведении. О том, что персонал учреждения привлекался к работе без надлежащего официального оформления, ранее также сообщили в СК.

Кроме того, СК возбудил уголовное дело по ст. 293 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, до семи лет лишения свободы). Поводом для него указана халатность должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.

Пожар в частной сауне Прокопьевска произошел 31 января. Площадь возгорания составила 70 кв. м, на тушение пожара ушло около часа. Находившиеся в здании пятеро подростков 15-17 лет погибли от отравления угарным газом, одной несовершеннолетней удалось спастись. Погибшие были лишены возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, указали в СК. В качестве одной из версий возникновения пожара рассматривается неисправность проводки.

Старшая сестра спасшейся девочки рассказала kuzbass.aif.ru, что в сауне отмечали три дня рождения — двух погибших девушек и одного из парней. По ее словам, сестра услышала крик администратора о начавшемся пожаре и успела выбежать из здания до распространения огня, а остальные подростки «растерялись, прыгнули в бассейн и задохнулись».

На заседании по избрании меры пресечения администратору сауны ее адвокат Кристина Исакова заявила, что женщина «открыла дверь» и кричала, чтобы подростки выходили, передает ТАСС.