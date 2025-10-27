В системах нагревания табака IQOS («айкос») меньше вредных веществ, чем в сигаретах, сигарах и сигариллах. Об этом замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил Национальной службе новостей.

Депутат отметил, что, учитывая общие характеристики, «айкос» можно считать «усовершенствованным» вариантом табакокурения.

По его словам, не следует приравнивать устройство «к чему-то серьезному» и запрещать, а вот продажу вейпов действительно можно и ограничить.

«С запретом вейпов я готов согласиться, а вот запрещать “айкосы”, наверное, смысла особого нет. Есть научная доказательная база, согласно которой в “айкосе” меньше вредных веществ, чем в классических сигаретах, сигарах или сигариллах», — сказал парламентарий.

Депутат уточнил, что в Госдуме запрет систем нагревания табака пока не обсуждался.



В Нижегородской области с 1 марта 2026 года планируют полностью запретить продажу вейпов. Ограничение в рамках эксперимента продлится до 31 октября 2030. Действия властей направлены на снижение масштабов потребления табачной и никотиносодержащей продукции населением.

Не исключено, что в случае успешной реализации проекта опыт могут распространить и на другие регионы России. Ожидается, что мера затронет электронные сигареты, устройства для нагревания табака, а также никотиносодержащие и безникотиновые жидкости и бестабачные смеси для нагревания.

В августе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил наделить региональные власти полномочиями для борьбы с вейпами и предложил сделать Нижегородскую область пилотным регионом при введении запрета на продажу этих устройств.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал принятие Госдумой законопроекта о полном запрете продажи вейпов в России. Эту инициативу также поддерживал и Путин.