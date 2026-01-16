Европа может разработать аналог «Орешника» к 2030 году, но у России к этому моменту будет более мощное оружие, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал призыв президента Франции Эмманюэля Макрона создать совместно с Великобританией и Германией европейское дальнобойное вооружение, сопоставимое с российским.

15 января Макрон, выступая перед военнослужащими на стратегической авиабазе города Истр, заявил, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника», в связи с чем Европа должна овладеть новыми видами вооружений для сохранения авторитета и укрепления ядерного сдерживания. Январский удар «Орешником» по Украине Макрон назвал «очень явным сигналом» со стороны России, назвав ее «державой, обладающей мощью и решившей оснастить себя подобными возможностями». По его словам, применение этого ракетного комплекса «напрямую затрагивает» европейцев, а в краткосрочной перспективе такое оружие «изменит баланс сил».

Как считает Колесник, европейцы не смогут «добраться» до технологий «Орешника». «Аналог, если и сделают к 2030 году, то гораздо худший», — предположил он.

В то же время Колесник усомнился, что Европа сможет создать даже уступающий по характеристикам аналог «Орешника».

«Никогда такого не было и никогда такого не будет. Пусть вот они не пыжатся, как бы пупок не развязался», — сказал депутат.

По словам Колесника, российский военно-промышленный комплекс развивается «в геометрической прогрессии». У России к 2030 году будет настолько мощное оружие, что европейцы «в нашу сторону даже посмотреть побоятся», подчеркнул парламентарий.

«Мы видим, как то, что они считали мультиками, какими-то картинками, все это теперь реализовывается на поле боя. И они заволновались. <…> Сейчас наступило такое время, когда нам нужно сделать оборонно-промышленный рывок, и тогда ребята просто опадут, как озимые у плохого хозяина», — рассудил он.

Макрон громкими заявлениями пытается компенсировать свой низкий рейтинг и стать лидером Евросоюза, считает Колесник. «Потому что всегда по вооружению лидером ЕС была Франция, Германия — финансовым центром», — пояснил собеседник RTVI.

После январского удара «Орешником» по Украине европейские политики изменили риторику, обратил внимание Колесник:

«[Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц сказал, что Россия — европейская страна, Макрон сказал, что надо мирно решать вопрос. „Орешник“ всех отрезвляет как-то. Причем [глава европейской дипломатии] Кая Каллас вдруг сказала, что Европе пора начинать пить — ну, пусть пьют, может, протрезвеет. В состоянии развеселости дала такой совет, она, так сказать, поделилась своим опытом со всеми».

В то же время, рассуждает Колесник, международные «правила игры» уже изменились: договариваются с сильным, а слабым диктуют условия.

«Ситуация теперь такая: с Россией надо разговаривать мало того, что на „вы“, но еще и как положено, в соответствии с нашим уставом за пять-шесть шагов перейти на строевой шаг», — указал депутат.