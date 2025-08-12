Посылку с 3 кг марихуаны из США обнаружили сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен. Стоимость такой партии наркотика на черном рынке достигает 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.

Сотрудники таможни выяснили, что в адрес 47-летнего жителя Пятигорска поступило отправление из Сан-Франциско.

«В посылке среди одежды, обуви и перца были спрятаны 32 полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана», — сказано в сообщении службы.

Мужчину задержали при получении посылки. Он подтвердил, что заказал из-за границы наркотическое средство.

В отношении него возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Подозреваемого заключили под стражу.

В мае в Санкт-Петербурге изъяли более 61 кг кокаина, доставленного на морском судне из Эквадора под видом бананов. Как уточнили в ФТС, специально оборудованный тайник с наркотиками находился в технических полостях контейнера с бананами. Стоимость этой партии на черном рынке превышает 500 млн рублей.

До этого, в марте, в Санкт-Петербурге пресекли еще контрабанду более 200 кг кокаина на судне, которое перевозило манго из Перу. По данным Генпрокуратуры, на брикетах была эмблема «Rolls-Royce», свидетельствующая об «элитном» качестве товара. Ориентировочная стоимость партии вещесьв составила около 3 млрд рублей.