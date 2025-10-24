Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. В пятницу, 24 октября, ведомство включило в него четырех человек и две организации.

журналистка Нино Росебашвили;

журналистка Ирина Кузьмичева (Новик);

блогер и бывший депутат Саратовской облдумы от «Единой России» Дмитрий Чернышевский;

востоковед Руслан Сулейманов;

проект «Сердитая Чувашия»;

проект «Усть-Кут24».

До этого Минюст пополнял реестр иноагентов 10 октября. Тогда ведомство включило в него бывшего мэра Плеса Алексея Шевцова*, поэтессу Полину Барскову*, правозащитника Тимура Тухватуллина*, блогера и автора канала «Выход есть» Василия Садонина*, журналиста Дениса Загорье* и медиа-проект «Острый угол»*.

15 октября президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает привлечение иноагентов к уголовной ответственности, сокращая количество допустимых нарушений.

Согласно документу, теперь привлечение по ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) возможно в случае совершения одного административного нарушения (ст. 19.34 КоАП), тогда как раньше допускалось два в течение года.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов