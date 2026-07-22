Война с Ираном уже обошлась Соединенным Штатам в $37,5 млрд — такие цифры привел шеф Пентагона Пит Хегсет. На фоне новых атак, возобновившихся в начале июля, президент США Дональд Трамп обозначил недавно новую цель — секретный объект в горе Кирка, которую он пообещал «разнести жирным выстрелом в парадную дверь». Как утверждает израильская разведка, туда иранцы переместили центрифуги для обогащения урана, а возможно — и сами запасы ядерного топлива. В Тегеране пригрозили, что любой удар по подземным объектам приведет к расширению войны. Что известно о горе Кирка, которая может стать мишенью Трампа, — в материале RTVI.

«Переместили тысячи центрифуг»

О том, что Израиль передал американцам разведданные по объекту в горе Кирка, сообщала The Wall Street Journal. Согласно этим данным (проверить которые у экспертов МАГАТЭ нет никакой возможности), Иран еще осенью 2025 года «переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели глубоко внутри горы» — на глубину не менее 100 метров. Якобы этот маневр власти Исламской республики совершили спустя всего несколько месяцев после 12-дневной войны с Израилем.

Подземное хранилище, овеянное ореолом секретности, расположено в центральной части Ирана — примерно в полутора километрах к югу от Натанза, где находился завод по обогащению урана. По сути, оно представляет собой продолжение комплекса.

При этом, в отличие от ядерных объектов в том же Натанзе, Исфахане и Фордо, гора Кирка до сих пор не была объектом американо-израильских бомбардировок ни в 2025-м, ни во время большой войны в 2026 году.

Как раз тогда, в сентябре, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что Иран запустил строительство «более современного, крупного и всесторонне развитого цеха в самом сердце горного массива близ Натанза» для производства современных центрифуг. Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил: Тегеран действительно заявил о намерении осуществлять ядерную деятельность на горе Кирка.

Как полагают эксперты американского Института науки и безопасности (ISIS), строительство началось еще в 2020 году — на смену разрушенному цеху в Натанзе. Тот цех был рассчитан на сборку около 6000 современных центрифуг в год.

«Это является большой мощностью, рассчитанной на производство десятков тысяч современных центрифуг во время и после поэтапного снятия ограничений Совместного всеобъемлющего плана действий с 2025-го по 2030 год», — говорится в материалах Института.

Двойной периметр и забетонированные входы

Эксперты сходятся в том, что гора Кирка (так дословно с фарси переводится иранский топоним Kuh-e Kolang) «в значительной степени окутана тайной». В открытом доступе нет схем этого объекта, и аналитики в основном получают информацию, изучая спутниковые снимки, признает CNN.

ISIS, который подробно исследовал гору Кирка по открытым источникам, пришел к выводу, что «объект имеет несколько туннельных комплексов, большой периметр безопасности и обширные входы, укрепленные бетоном для защиты от потенциальных авиаударов».

На территории горного комплекса расположены две пары входов, ведущих под горный хребет.

«Вероятно, объект залегает на глубине не менее 100 метров под горой. Высота самой горы составляет 1608 метров над уровнем моря. Разница высот между восточным входом и горным хребтом составляет около 145 метров. Между западным входом и хребтом — около 100 метров. Перепад между двумя группами входов — около 50 метров — также может указывать на то, что сооружение имеет несколько уровней», — отмечается в недавнем отчете ISIS.

В 2025 году Иран, вероятно, начал строительство двойного (забор и стена) периметра безопасности с патрульным маршрутом, окружающим всю гору и примыкающим к периметру безопасности ядерного комплекса Натанза.

«Все четыре входа в туннели вырыты в скальном русле. Два из четырех входных порталов туннелей имеют расширения с последующим укреплением. Они включают в себя слои бетона и земли поверх входов. После войн Иран частично засыпал пару восточных входов, чтобы затруднить доступ туда наземного транспорта, но не заделал их полностью, как это бывало раньше», — пишут аналитики.

Как полагают в ISIS, возведением сборочного завода центрифуг в недрах горы Кирка дело может не ограничиться. Теоретически «пространство под горой достаточно вместительно, чтобы там также мог разместиться завод по обогащению урана».

Недосягаем для противобункерных бомб?

Степень уязвимости объекта вызывает вопросы. Залегание на глубине около ста, а, по некоторым расчетам, и 135 метров, «вероятно, сделает его недоступным даже для самых крупных американских противобункерных бомб», отмечает Spiegel online.

Издание напоминает, что год назад американцы атаковали Фордо и Натанз при помощи мощных противобункерных и крылатых ракет. Ракета GBU-57 MOP весит 14 тонн и, как утверждается, способна проникать на глубину около 60 метров.

Поскольку завод Фордо находится на глубине до 90 метров, американским ВВС пришлось использовать сразу несколько бомб, сброшенных с самолетов-невидимок.

«Теоретически этот метод мог бы сработать и с горой Кирка, если бы американцы планировали атаку на этот комплекс. Однако неизвестно, сколько из этого дорогостоящего оружия все еще находится в американском арсенале», — признает Spiegel online.

У секретного хранилища есть и другие слабые места.

«Любые операции неизбежно связаны с внешним миром, в том числе через импорт оборудования, электроснабжение, вентиляцию, отопление, охлаждение, строительный персонал, оперативный персонал и поставки. Все эти связи с внешним миром создают уязвимости, которые, по всей видимости, США и Израиль смогут использовать», — говорят в ISIS.

Там полагают, что на нынешнем этапе этот объект «больше подвержен нападениям или диверсиям со стороны сухопутных войск, как это было в случае с уничтожением центра сборки современных центрифуг, в ходе которого на территорию объекта были завезены взрывчатые вещества во время его строительства».

В любом случае пока нет никаких указаний на то, что он был введен в эксплуатацию. При этом в экспертном сообществе звучат подозрения, что в недра горы Кирка могла быть перевезена и часть неучтенного высокообогащенного урана, который выпал из поля зрения МАГАТЭ.

Как подтверждал в интервью RTVI постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, для возобновления инспекций Агентства на иранские объекты пока нет никаких предпосылок.

Также у МАГАТЭ нет достоверной информации о том, где сейчас находятся 440 кг иранского урана, обогащенного до уровня не менее 60%. В марте NYT предполагала, что запасы оказались погребены под завалами в тоннелях Исфахана.

«Что касается того, где находится этот обогащенный уран, — у меня такой информации нет. Да, есть какие-то предположения, насколько они обоснованы — непонятно. Но если этот высокообогащенный уран находится где-то на большой глубине, засыпан, то никакой даже потенциальной угрозы он не представляет. В таком положении он может храниться, лежать там бесконечно долго», — говорил Михаил Ульянов RTVI.