24 апреля министерство обороны США опубликовало список вооружений, которые собирается направить Украине. Поставки проходят как часть нового пакета помощи Украине, который недавно поддержали обе палаты конгресса. Президент США Джо Байден уже подписал закон. По его словам, поставки вооружений Украине начнутся немедленно — «в течение нескольких часов». RTVI рассказывает, какое оружие поставят Киеву и как это скажется на ходе боевых действий.

Всего конгресс одобрил выделение $95 млрд — деньги идут не только Украине, но и Израилю с Тайванем. Большинство средств — $60,64 млрд — выделяются в связи с конфликтом на Украине. Из них $23 млрд идет на пополнение запасов вооружений самих США, $11 млрд — на «текущие операции США в регионе», $9 млрд — на выдачу кредитов и $14 млрд — непосредственно на закупку передовых систем вооружения и другой военной техники для Украины.

Сейчас же США начали поставки вооружений на сумму $1 млрд. Согласно публикации на сайте Пентагона, это будет уже 56-й транш. В пакет входят:

Боевые машины пехоты M2 Bradley . Предназначены для повышения мобильности пехоты. Также оснащены тяжелым вооружением и могут использовать противотанковое вооружение;

. Предназначены для повышения мобильности пехоты. Также оснащены тяжелым вооружением и могут использовать противотанковое вооружение; Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9M Sidewinder и управляемые ракеты класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow . Ракеты используются для борьбы с авиацией;

и управляемые ракеты класса «корабль-воздух» . Ракеты используются для борьбы с авиацией; Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger . Используются для поражения низколетящих воздушных целей;

. Используются для поражения низколетящих воздушных целей; Ракеты для тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided) . Используются для борьбы с бронированной техникой, после запуска ракеты оператор может управлять ее траекторией полета;

. Используются для борьбы с бронированной техникой, после запуска ракеты оператор может управлять ее траекторией полета; Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и одноразовые ручные противотанковые гранатометы шведской разработки AT4 ;

и одноразовые ручные противотанковые гранатометы шведской разработки ; Стрелковое оружие с боеприпасами, в том числе патроны калибра .50 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА);

для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА); Боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). HIMARS может запускать как управляемые, так и неуправляемые ракеты. Дальность стрельбы зависит от боеприпаса: некоторые долетают только до 80 км, а отдельные — до 300 км. Еще в июне 2022 года американские чиновники заявляли, что дальность полета боеприпасов HIMARS, тогда поставленных Украине, не превышает 80 км;

(High Mobility Artillery Rocket System). HIMARS может запускать как управляемые, так и неуправляемые ракеты. Дальность стрельбы зависит от боеприпаса: некоторые долетают только до 80 км, а отдельные — до 300 км. Еще в июне 2022 года американские чиновники заявляли, что дальность полета боеприпасов HIMARS, тогда поставленных Украине, не превышает 80 км; Боеприпасы для артиллерии: 155-мм снаряды , в том числе с высоким содержанием взрывчатых веществ, 105-мм снаряды и 60-мм снаряды для минометов;

, в том числе с высоким содержанием взрывчатых веществ, и для минометов; Высокоточные авиационные боеприпасы;

Противотанковые и противопехотные мины;

Общевойсковые автомобили повышенной проходимости HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle);

(High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle); Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой;

Другие транспортные средства для выполнения логистических функций, автомобили для буксировки и перевозки оборудования;

Различное снаряжение, в том числе приборы ночного видения;

Запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы и другое вспомогательное оборудование.

Почти одновременно с утверждением нового пакета помощи в СМИ появились утечки о том, что еще в марте 2024 года США тайно передали Украине партию дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS.

Подробнее о характеристиках и функциях различных модификаций ATACMS читайте в материале RTVI.

По данным американских СМИ, Джо Байден одобрил поставку еще в феврале, но по просьбе украинских властей информацию об этом распространять не стали. Сумма поставок ATACMS составила $300 млн, в нее вошло «значительное» количество ракет.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, в рамках договоренностей Украине поставили более 100 ракет ATACMS с большей дальностью. Ранее Вашингтон направлял Киеву ракеты с дальностью полета в 165 км (100 миль), хотя Украина давно просила передать ей такие модификации ракет, которые могли бы пролететь и 300 км (190 миль).

Комментирует специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев:

— Всё заявленное в списке вооружение поставлялось Украине и раньше — кроме ракет большей дальности ATACMS. От них ожидают какой-то особенный эффект. Как их будут применять? Возможно два варианта.

Первый — для медийных ударов, которые не повлияют на ситуацию на поле боя, но скажутся на моральном духе украинцев и россиян. Например, по символическим целям в Крыму, по Крымскому мосту или по новой железной дороге, которую построили вдоль Азовского моря на новых территориях.

Второй — применять в комплексе, при проведении наступательных операций, для подавления превосходящих сил российской артиллерии, ударов по аэродромам и системам ПВО, с целью выдавить на максимально возможное расстояние российские боевые самолеты и вертолеты.

Возможно, будет использован комплексный подход, всё зависит от количества этих ракет. Предположу, что их больше, чем 100 штук, заявленных в западной прессе. Минобороны России еще до официального признания США заявляло, что они применяются ВСУ, несколько из них были успешно сбиты в ночь на 19 апреля.

Это не означает, что грозное оружие ATACMS будет легкой целью, всё опять же зависит от залпа этих ракет и перегрузки систем ПВО. Сейчас для перегрузки ВСУ вместе с ракетами запускает дроны.

Откуда будут запускать ракеты? Если предположить, что цель ракет — Крым и Крымский мост, то самые удачные места для запуска — территория на правом берегу Днепра от Херсона до Никополя и далее вдоль берега до города Запорожье.