К концу 2024 года стоимость кофе в России может увеличиться на 25-40%, рассказал Павел Майоров, менеджер по коммуникациям компании «Милфудс», которая производит кофе под брендом Poetti. По словам эксперта, мировые цены на арабику выросли до 40%, а на робусту — до 80%. Представители российских кофеен рассказали RTVI, насколько планируется повысить цены на кофе до конца года, чем вызвано текущее подорожание и есть ли риск, что возникнет необходимость перейти на другие напитки.

С чем связано подорожание кофе?

Рынок кофе очень волатильный. На цену влияют два основных фактора: цена кофе на кофейной бирже и курс доллара. Цена на бирже зависит от фундаментальных факторов, таких как баланс спроса и предложения, а также от спекулятивных, в том числе неурожая в определенных странах.

Из-за этих колебаний каждую неделю мы пересчитываем цены в прайсе. В этот раз на ценообразование повлияли оба фактора. С начала сентября международные платежи стали еще сложнее и банки подняли комиссии за их проведение, а реальный курс покупки валюты стал еще сильнее отличаться от официального курса ЦБ.

Цены на зеленый кофе последний год также растут из-за роста уровня кофейной биржи, и сейчас мы начинаем получать свежие контейнеры уже с новыми ценами, которые тоже значительно выросли в сравнении с прошлыми контрактами.

В Бразилии и Вьетнаме были проблемы с погодой, что привело к неурожаю. Это касается по большей части бразильской арабики и вьетнамской робусты. Дефицит и привел к росту цен, так как спрос на него не падает.

Планируется ли повышение цены на кофе до конца года?

Цены на арабику за последние пять лет колебались в диапазоне от 100 до 260 центов за фунт, так что можно сказать, что российские обжарщики привыкли к таким колебаниям. Прогнозировать цены довольно сложно, но угрозы дефицита кофе, как любят писать в новостях, нет.

Однако цены в долгосрочной перспективе останутся довольно высокими, потому что уровень производства не успевает догонять уровень спроса на продукт по всему миру, кроме того, изменение климата в кофе-производящих странах еще сильнее влияет на урожайность.

В нашем ассортименте есть постоянные сорта, а есть сменяемые микролоты — кофе с высокой оценкой SCA (Specialty Coffee Association — некоммерческая ассоциация, представителями которой являются тысячи кофейных профессионалов по всему миру. — Прим. RTVI), Повышения конечных цен на постоянные сорта, пусть и небольшого, избежать не удалось — рост составил в среднем 5%. Цены на микролоты мы стараемся сдерживать — зафиксировали их до конца года.

В любом случае, мы продолжаем следить за изменениями рынка в ежедневном режиме и очень надеемся, что сможем снизить цены, как только это станет возможным.

Средний рост цен по рынку — 35%. Биржевые показатели от сентября 2023 к сентябрю 2023: +80%. Однако нужно отметить, что на стоимость готового напитка большее влияние оказывает кадровый голод, увеличение ставок сотрудников и рост стоимости молока и картона.

Мы сейчас делаем мониторинг — нам важно остаться, поскольку мы доступны, в той цене, которая ниже, чем у наших ближайших конкурентов. Это будет, наверное, 10-15%. Важно не выскочить за [эти значения].

До конца года, скорее всего, повысится на 8-10% на фоне инфляции.

Кофе дорожает все время, все-таки — это продукт, который не производится в России, поэтому это относится, естественно, и к мировым ценам, и к закупочным, поскольку все равно все закупается там. Может на 30-40% и подорожает.

Каждый раз, когда где-нибудь неурожай, проходит новость — подорожает кофе. Формально, накрутка на кофе достаточно высокая. Когда играет себестоимость, она не так сильно отражается в конечной цене. То есть, высокая накрутка всегда идет именно на продукт, связанный с кофе. Это самый маржинальный продукт в любой кофейной индустрии.

Смотрите реальную инфляцию — она явно выше заявленных 8—10%. Поэтому в общей массе вы увидите, что все вокруг подорожало, и даже не обратите внимание, что кофе подорожал. Так что, я думаю, для конечного потребителя все вокруг подорожает, но я сильно сомневаюсь в том, чтобы конкретно кофе «стрельнуло» вверх отдельно от других продуктов. Условно, кофе подорожает на 25%, а булочки — на 20%, и вы все равно это в общей массе не заметите.

Алексей Федотьев, бренд-шеф концепции «Coffeeshop company Russia»

В принципе, повышение цен, конечно, ожидается. Уже намечена такая тенденция, что к концу года, как правило, на все продукты в принципе цены повышаются. Я думаю, что кофе не является исключением. Тем более, что это такой товар, цена на который была раздута изначально. С поставщиками, которые сюда возят зерно, тоже есть некие вопросы. Но, надеемся, что российские компании не оставят нас в беде. Хотя, судя по другим отраслям индустрии, цены на российские товары ничуть не ниже, чем на импортные. Нонсенс.

Есть ли необходимость менять поставщиков?

Необходимости менять поставщиков нет, большую часть кофе мы покупаем напрямую у фермеров, с которыми выстраиваем долгосрочные партнерские отношения. Таким образом удается снижать затраты на посредника — импортера, — и на дополнительную логистику. Конечно, снизить цены можно и за счет снижения уровня качества сырья, но мы искренне считаем, что это путь не туда, как для нас, так и для кофеен, потому что люди очень чувствительны к качеству и даже непрофессионалы всегда замечают разницу.

Мы работаем с очень хорошим поставщиком. У нас практически во всем понимание, у него купажи под нас. Заказ делает хорошо. Случился неурожай робусты, не арабики. И мы сейчас переходим на купаж, в котором арабики больше, чем робусты.

Поставщиков ищут даже когда все в порядке. Стараемся брать большими оптовыми объемами, чтобы цены оставить прежними.

Все зависит от того, в каком сегменте кофе вы работаете. Я думаю, что те проекты, которые специализируются на хорошем кофе, сильно зависят от выбранных, одобренных и согласованных поставщиков. Хотя этот процесс не останавливается — появляются новые поставщики, люди всегда ищут альтернативы.

Все поставщиков поменяли уже давно. Когда мы начинали, все работали с итальянцами напрямую, мы из Триеста возили зерна обжаренные. А сейчас все возят сюда зерно. Например, компания «Ботаника Cofee Roasters» — классные поставщики из Казани, все обжарят, у них шикарный цех.

Если вы берете готовый продукт, то вся добавленная стоимость там остается — соответственно, рост сильнее отражается на продукте, а здесь — они берут зерно, обжаривают здесь. Добавленная стоимость — здесь, в рублях. У них только зерно дорожает. Опять-таки — будет отражение, но оно минимальное. Потому что сейчас все работают с местными поставщиками. Зерно берется из-за границы, а обжаривается — здесь. Раньше все брали обжаренное зерно из-за границы.

Если закупать сырье, искать каналы поставки и заниматься обжаркой самим, то это, конечно, серьезно удешевит производственный процесс и, соответственно, цену тоже. Искать других поставщиков нужно всегда, вне зависимости от того, что влияет на конечную цену продукта и влияет ли вообще. Расширение матрицы поставщиков — это обязательное условие для того, чтобы, во-первых, в связи с перебоями у одних, закупать сырье у других, не хуже по качеству.

Есть ли риск, что кофейням придется переориентироваться на другие напитки?

Текущая ситуация с ростом цен неприятна, но встречается не в первый раз. Каждые несколько лет случаются как периоды роста, так и снижения. Обычно все участники цепочки частично компенсируют рост цен в периоды такой волатильности. Рост цен на зеленый кофе на 50% обычно приводит к росту цен на обжаренный на 25—30% (потому что себестоимость складывается далеко не только из сырья), а цены в кофейнях вырастают всего на 10% (по той же причине). Поэтому для конечных потребителей в сегменте HoReCa обычно даже сильные колебания на рынке происходят относительно незаметно.

На примере нашей компании видим уже сейчас, что предпочтения наших оптовых клиентов не изменились — перераспределения в пользу более недорогих сортов не происходит. Более того, по объемам производства в сентябре мы побили рекорд и отгрузили кофе на 41% больше к прошлому году. Мы замечаем рост потребления не только по заказам от клиентов, но и по нашим собственным кофейням. В них доля черного кофе (фильтр-кофе и эспрессо) постоянно растет и в последнее время достигла уже 28,6% от всех кофейных напитков.

Я думаю, что любители кофе будут продолжать пить кофе. Профессиональные проекты все равно останутся на хорошем продукте, потому что это имеет значение.

Нет. Аналогов кофе же не существует.

Я думаю, что на кофе будет спрос всегда. Какая бы цена на него ни была. Конечно, исходный продукт будет идти по определенной цене, поэтому напитки тоже в цене вырастут, это неминуемо. Но люди, которые пьют кофе, будут его пить. Возможно, их станет меньше, но не думаю, что это сильно ударит по кофейням.