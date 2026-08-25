Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил, чтобы Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сама исключила республику из своих рядов, поскольку Ереван больше не заинтересован в членстве. На это в Кремле ответили, что Армения сама может выйти из нее, если пожелает. Возможно ли исключить ту или страну из ОДКБ, а также из ЕАЭС, участие в котором Армении из-за ее евроустремлений ставит под вопрос Москва, — в материале RTVI.

ОДКБ: заморозка, выход, приостановка, исключение

«Если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию», — сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Никола Пашиняна о том, что заинтересованность Армении в членстве «исчерпана».

По словам Пашиняна, он был бы «очень доволен, если ОДКБ исключит Армению».

«Во всяком случае это освободит нас от дилеммы: выходить ― не выходить», — пояснил армянский премьер-министр.

С февраля 2024 года Ереван объявил о заморозке членства в ОДКБ, поскольку там полагают, что ее механизмы не были задействованы, в частности, при столкновениях в Карабахе в августе 2022-го (в период между прекращением огня во Второй карабахской войне и окончательным упразднением непризнанной НКР). В Москве настаивают, что самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика так и не была никем признана, в том числе самой Арменией, и, соответственно, у организации не было полномочий вмешиваться.

«Очевидным является, что после того, как в Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, было бы совсем некорректно», — говорил президент России Владимир Путин.

Как бы то ни было, вот уже больше двух лет Армения не платит членские взносы в ОДКБ, из-за чего глава российского МИД Сергей Лавров даже пообещал рассмотреть применение одной из статей устава организации.

Эта статья 25 гласит: «В случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом Организации в течение двух лет Совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках Организации, а также о лишении права голоса в органах Организации до полного погашения задолженности».

То есть даже неуплата взносов не влечет автоматического выхода из ОДКБ. Но что же может стать основанием?

Устав предполагает три опции.

Самостоятельный выход:

«Любое государство — член вправе выйти из Организации. После урегулирования своих обязательств в рамках Организации такое государство направляет депозитарию Устава официальное уведомление о выходе не позднее, чем за шесть месяцев до даты выхода».

Это как раз то, о чем говорил Дмитрий Песков. Впрочем, для этого страна должна «урегулировать свои обязательства» перед ОДКБ. Но если для выхода Армении придется сначала погасить задолженность, то процедура может зайти в тупик.

Приостановка членства:

«В случае невыполнения государством — членом положений настоящего Устава, решений Совета [коллективной безопасности] и принятых в их исполнение решений других органов Организации Совет может приостановить его участие в деятельности органов Организации».

Исключение:

«В случае продолжения государством — членом невыполнения указанных обязательств Совет может принять решение о его исключении из Организации. Решения по данным вопросам в отношении такого государства — члена принимаются без учета его голоса».

На сегодняшний день в ОДКБ входят шесть стран — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

ЕАЭС: право на выход

Если в случае с ОДКБ любого участника теоретически можно исключить, не спрашивая его мнения, то с Евразийским экономическим союзом это невозможно.

Устав ЕАЭС предусматривает единственную возможность — выход из Договора по собственному желанию. Механизм исключения не предусмотрен.

Статья 118 предусматривает:

1. Любое государство-член вправе выйти из настоящего Договора, направив депозитарию настоящего Договора по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении выйти из настоящего Договора. Действие настоящего Договора в отношении этого государства прекращается по истечении 12 месяцев с даты получения депозитарием настоящего Договора такого уведомления.

2. Государство-член, уведомившее в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи о своем намерении выйти из настоящего Договора, обязано урегулировать финансовые обязательства, возникшие в связи с его участием в настоящем Договоре. Данное обязательство остается в силе, несмотря на выход государства из настоящего Договора, вплоть до полного его выполнения. В Договоре о ЕАЭС также отмечается, что «решения Высшего совета, связанные с прекращением членства государства-члена в Союзе, принимаются по принципу «консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в Союзе»».

При этом выходить из ЕАЭС Армения как раз до последнего не собиралась. Еще до выборов 7 июня Никол Пашинян говорил, что страну не могут исключить из ЕАЭС, поскольку решения принимаются всеми членами объединения, а у Еревана есть право вето. Кроме того, он продолжает выполнять обязательства по Договору.

Однако 29 мая 2026 года на саммите в Астане президенты четырех стран-участниц ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Киргизии и России — без Армении, которая в саммите участвовала, но на уровне вице-премьера) приняли совместное заявление. В нем говорится про «существенные риски для экономической безопасности государств — членов Евразийского экономического союза, возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам — членам Союза».

На этом основании лидеры «приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе».

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RTVI ответил на вопрос о том, что это может означать на практике.

«Четыре лидера поручили подготовить доклад о возможных последствиях приостановления участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Так что я уверен, что экспертами будут проработаны и экономические, и юридические аспекты. Так что давайте подождём результатов работы профессионалов», — сказал замглавы МИД.

По словам дипломата, для Москвы и других членов ЕАЭС «неприемлема ситуация, когда Армения законодательно закрепляет свои так называемые евроустремления, продолжая пользоваться всеми благами и преимуществами от членства в Евразийском экономическом союзе», поэтому от республики ждут скорейшего проведения референдума по выбору между ЕС и ЕАЭС.

Согласно последним заявлением Никола Пашиняна, Армения готова продвинуться дальше на пути евроинтеграции и уже подать официальную заявку на получение статуса страны-кандидата. До этого, 26 марта, парламент страны принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС.

«Возможно, в ближайшее время мы начнем этот процесс [подачи заявки], как минимум прислушиваясь к призывам наших партнеров по ЕАЭС», — пообещал премьер-министр Армении.

Что касается референдума, то его проведут не раньше, чем обсуждение вопроса достигнет «реперной точки»: сначала должна быть подана заявка (а этот процесс, по словам Пашиняна, «требует большого объема работы), затем — получен ответ и разработана «дорожная карта».