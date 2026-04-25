В секторе Газа готовятся провести муниципальные выборы — впервые с 2006 года, когда власть в палестинском эксклаве получил ХАМАС. Голосование, назначенное на субботу 25 апреля, пройдет в Дейр-эль-Балахе — одном из немногих городов Газы, не занятых Израилем во время войны, которую он объявил группировке после теракта 7 октября 2023 года. Формально хамасовцы в выборах не участвуют, но в списках есть сочувствующие им кандидаты.

Как отмечает Reuters, предстоящие выборы, пусть даже на местном уровне, станут редкой возможностью понять настроения жителей Газы в отношении ХАМАС, который вот уже 20 лет удерживает власть в секторе.

После Шестидневной войны 1967 года вплоть до 2005 года, то есть в течение почти 40 лет, сектор Газа находился под контролем Израиля. В рамках плана одностороннего размежевания израильского премьера Ариэля Шарона израильтяне вывели войска из Газы и ликвидировали все свои поселения в палестинском эксклаве. В 2006 году исламистская группировка ХАМАС победила на выборах в законодательный совет Палестины, а в 2007-м захватила контроль над сектором Газа. После непродолжительной гражданской войны с партией ФАТХ главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса её сторонники были вытеснены из Газы насильственным путем. ФАТХ управляет Западным берегом реки Иордан с административной столицей в Рамалле. В свою очередь, Палестинская национальная администрация поделена на три зоны: в зоне А установлен полный контроль ПНА, в зоне B — гражданский контроль ПНА и военный Израиля, в зоне С — гражданский и военный контроль Израиля.

По данным агентства, голосование будет проходить на 12 избирательных участках, «включая открытые поля и палатки».

«По сообщениям с мест, последние три года муниципальные структуры в Газе фактически не функционировали. <…> Для значительной части населения это будет первый опыт участия в муниципальных выборах. Многие жители ранее не сталкивались с избирательными процедурами и не имеют чёткого представления о том, как проходит голосование», — отмечает турецкая газета Yeni Şafak.

Reuters подтверждает, что для палестинцев в Дейр-эль-Балахе субботнее голосование «знаменует собой возможность для политического самовыражения после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, которая положила начало разрушительному двухлетнему наступлению Израиля на Газу».

Для Западного берега это будут пятые муниципальные выборы с 2005 года. Голосование в Дейр-эль-Балахе считается частью муниципальных выборов в Палестинской автономии. Палестинцы проводят их «в знак национального единства против плана США в отношении Газы, направленного, по их мнению, на закрепление их отделения от оккупированного Западного берега».

«В январе Палестинская автономия заявила, что распространит эти выборы на Газу «везде, где это возможно», в чем аналитики видят символическую попытку показать, что Газа останется частью будущего палестинского государства», — отмечает Reuters.

Два государства для двух народов (Two-state solution) — базовая концепция для урегулирования палестино-израильского конфликта. Предполагает создание между рекой Иордан и Средиземным морем арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль — со столицами в Восточном и в Западном Иерусалиме. Принцип утвержден резолюцией Генассамблеи ООН 181 от 29 ноября 1947 года. В ней говорилось о прекращении британского мандата на Палестину и создании на ее территории двух независимых государств — еврейского и арабского. К этому принципу отсылала и резолюция 242 Совбеза ООН, принятая в 1967 году по итогам Шестидневной войны; она же легла в основу Соглашений в Осло (1993—1995). В Израиле считают Two-state solution неработающей схемой, в том числе поскольку принцип «территории в обмен на мир» провалился, а Газа и Западный берег поделены между враждующими друг с другом ХАМАС и ФАТХ.

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Палестинской автономии Фарид Таамалла заявил, что в Дейр-эль-Балахе правом голоса обладают около 70 тысяч палестинцев. По его словам, город был выбран потому, что он пострадал меньше, чем остальная часть Газы. Кроме того, там нет израильтян.

Корреспонденты Reuters передают, что улицы в Дейр-эль-Балахе украшены большими баннерами с логотипами списков кандидатов от противоборствующих партий.

В выборах участвуют четыре списка кандидатов, в одном из них представлено несколько кандидатов, которых местные жители и аналитики считают сторонниками ХАМАС.

При этом формально ХАМАС не выдвинул собственного списка кандидатов и не поддержал никого из них — из-за разногласий с Махмудом Аббасом по поводу указа Палестинской автономии. Этот указ обязывает кандидатов принять условия, включающие признание Израиля. Другие палестинские фракции также бойкотируют эти выборы. Поэтому ожидается, что ФАТХ одержит победу на выборах в крупные городские советы на Западном берегу.

«Несмотря на официальный бойкот выборов, ХАМАС может использовать результаты лояльных ему кандидатов для оценки своей популярности», — отметил в беседе с Reuters политический аналитик c Западного берега Хани Аль-Масри.

Представитель ХАМАС Хазем Касем уже заявил, что группировка «будет уважать результаты выборов». Источники в ХАМАС сообщили Reuters, что движение «направит свою полицию и силы безопасности для обеспечения безопасности избирательных участков».

Одно из главных требований Израиля — полное разоружение ХАМАС и его уход из Газы. При этом хамасовцы восстановили контроль над Дейр-эль-Балахом и другими районами на участке побережья Газы, откуда израильские войска были выведены в соответствии с соглашением о прекращении огня октября 2025 года. Сейчас Израиль сохраняет контроль над более чем 53% территории сектора.

Reuters ссылается на некоторые опросы общественного мнения, согласно которым ХАМАС по-прежнему популярен и в Газе, и на Западном берегу, несмотря на разрушения, причиненные войной. Непосредственно в Газе, согласно опросу, проведенному в октябре 2025 года Палестинским центром политических исследований, 41% палестинцев поддерживают ХАМАС, а 29% — ФАТХ.

Вместе с тем были данные о том, что хамасовцы популярнее именно на Западном берегу, чем в самой Газе, где им принадлежит реальная власть. Также весной 2025 года сообщалось об антихамасовских протестах в секторе.