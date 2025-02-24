К утру 24 февраля стало окончательно ясно, как проголосовала Германия на досрочных выборах в бундестаг 21-го созыва. Две из трех партий, входивших в «светофорную» коалицию Олафа Шольца, потерпели историческое поражение — социал-демократы показали свой худший результат с 1949 года, а либералы — одна из старейших политических сил ФРГ — вовсе не попали парламент. «Альтернатива для Германии» впервые заняла второе место. При этом на карте Германии вновь ярко проступил водораздел между западом и востоком — именно в землях бывшей ГДР крайне правые получили наибольшую поддержку.

Без Сары и либералов

Уполномоченное лицо по выборам Германии обнародовала предварительные официальные итоги выборов. Окончательный подсчет завершится к 14 марта и будет признан официальным. Но принципиально картина поменяться уже не должна.

У альянса Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — 28,5%, это дает им 208 мест в бундестаге. Психологическую отметку в 30% они не преодолели. И хотя христианские демократы лидируют с большим отрывом, это далеко не лучший их результат, а точнее — второй с конца с 1949 года.

Историческое второе место взяла «Альтернатива для Германии» — 20,8%. Партия обещает создать крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте (152 места). Социал-демократическая партия Германии откатилась к 16,4% — она может рассчитывать лишь на 120 мест. «Зеленые» завоевали 11,6%, или 85 мест.

Заметно укрепились Левые — у них 8,8%, и им достается 64 места. Четыре года назад они не преодолели 5-процентный барьер, но прошли в парламент благодаря трем выигранным прямым мандатам.

Совсем чуть-чуть не хватило «Союзу Сары Вагенкнехт» — кстати, единственной персоналистской партии: сплотившиеся вокруг Вагенкнехт крайне левые получают 4,97%.

Наконец, катастрофой эти выборы обернулись для Свободной демократической партии (либералов), которая входила в правящую «светофорную» коалицию, но и была инициатором ее развала. Избиратели отдали ей лишь 4,3%. Впервые одна из старейших партий ФРГ не прошла в бундестаг в 2013 году.

Кстати, одно место в бундестаге зарезервировано за Союзом избирателей Южного Шлезвига. Это небольшая региональная партия в земле Шлезвиг — Гольштейн. Она была основана еще в 1948 году как представляющая интересы датского и фризского меньшинств. И это единственная партия, которая освобождена от пятипроцентного барьера на выборах.

Явка оказалась рекордной — 82,5%, это выше, чем когда-либо на федеральных выборах с 1990 года. В 1987-м она составила 84,3%, но это было еще до объединения Германии. В 2021-м на участки пришли 76,4% избирателей.

В бундестаге из пяти фракций задача для Мерца заметно упростилась. Вариантов получить большинство в 316 мандатов из 630-ти не так много. Самый очевидный — черно-красная, или «большая коалиция», состоящая из ХДС/ХСС и СДПГ в качестве младших партнеров. На двоих они могут рассчитывать на 328 мест. Если к ним примкнут «Зеленые», то получится уже более уверенное большинство — 413 места. Но и более противоречивое.

Где и как выбирали

По землям

Главный водораздел, как показывают данные ARD, Infratest dimap и Уполномоченного по выборам (на них ссылаются Spiegel online и Tagesschau), прошел по исторической границе между западом и востоком Германии. Die Welt уточняет, что «Альтернатива для Германии» получила на востоке больше голосов, чем все партии «светофора» вместе взятые.

Так, в Тюрингии «Альтернатива» (где отделение партии возглавляет один из самых противоречивых активистов Бьорн Хеке) набрала 38,6%, в Саксонии — 37,3%, земле Саксония-Анхальт — 37,1%, в земле Мекленбург — Передняя Померания — 35,0%, в Бранденбурге — 32,5%.

Зато в столичном Берлине первое место взяли «Левые» (18%). Социал-демократы победили в Вольных ганзейских городах Бремен (23,1%) и Гамбург (22,7%), а также в Нижней Саксонии (23,0%).

Остальные федеральные земли достались христианским демократам (Баден-Вюртемберг, Гессен, Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд — Пфальц, Саар, Шлезвиг — Гольштейн), а в Баварии выиграли их местные партнеры — ХСС бессменного Маркуса Зедера.

Также в землях бывшей ГДР крайне правые выиграли почти во всех избирательных округах. Рекорд АдГ побила в Гёрлице — самом восточном избирательном округе в Саксонии и вообще страны, на границей с Польшей. Там она получила 46,7%.

По возрасту

Общая картина такова: за посткоммунистическую Левую партию голосует молодежь, а пожилые немцы — за правый центр.

Голоса самых молодых избирателей разделились между крайними полюсами. В возрастной группе между 18 и 24 годами 25,0% избирателей выбрали Левых (в том числе благодаря их активистке Хайди Райхиннек, популярной в TikTok), но также 21,0% голосовали за АдГ.

Граждане от 25 до 34 лет отдали больше всего голосов АдГ (24,0%), на втором месте в этой возрастной категории идет ХДС/ХСС (17,0%). Схожая картина среди избирателей 35 — 44 лет: 26,0% за АдГ и 24,0% — за ХДС/ХСС.

Только в группе постарше — 45 — 59 лет — правоцентристы вырываются вперед: 33,0% за ХДС/ХСС и 22,0% за АдГ.

В группе 60-69 лет сторонников ХДС/ХСС — 33,0%, а вот на второе место предпочтений выходит СДПГ — 21,0%. Наконец, избиратели от 70 лет и старше еще больше выказывают приверженность «народным» партиям: 43% — за ХДС/ХСС (союз добился лучших результатов именно в этой возрастной группе) и 25,0% — за социал-демократов.

Как отмечают обозреватели Spiegel online, без возрастных избирателей в современной Германии вообще не было бы политического центра, а «молодежь спасает Левых».

По полу

Среди мужчин 30% выбирают ХДС/ХСС, 24% — «Альтернативу», 15,0% — СДПГ, 11,0% — «Зеленых», 7,0% — Левых, 5% — либералов, 4% — Сару Вагенкнехт.

В женском лагере 27,0% — за ХДС/ХСС, по 18% — за «Альтернативу» и СДПГ, 13% — за «Зеленых», 11% — за Левых, 6% — за Сару Вагенхкнехт и 4% за либералов.

По уровню образования

Граждане с высшим образованием больше всего голосуют за ХДС/ХСС (27,0%), «Зеленых» (18,0%) и социал-демократов (16,0%). «Альтернатива» — лишь на четвертом месте (13,0%).

Симпатии избирателей со средним специальным образованием поровну делят ХДС/ХСС и «Альтернатива» (по 28%), на третьем месте — СДПГ (15,0%).

Наконец, немцы с начальным уровнем образования больше всего выбирают ХДС/ХСС (32%), «Альтернативу» (29,0%) и СДПГ (20%).

По профессии

По итогам этих выборов определилась партия — выразитель чаяний рабочего класса. Так, в этой среде за «Альтернативу» проголосовало больше всего избирателей — 38,0%, за ХДС/ХСС — 22,0%, а вот за социал-демократов — лишь 12,0% и за Левых — 8,0%.

Среди наемных работников популярнее всего ХДС/ХСС — 26%, затем АдГ — 21,0%, на третьем месте СДПГ — 15,0%.

В топ-3 партий — фаворитов у самозанятых вошли ХДС/ХСС — 35,0%, АдГ — 21,0% и «Зеленые» — 14,0%. Четвертую строчку заняли социал-демократы — 10,0%, а еще 9% голосуют за либералов.

Наконец, немецкие пенсионеры больше всего доверяют ХДС/ХСС — 39,0%, СДПГ — 24,0% и «Альтернативе» — 13,0%.

По финансовому положению

Жители ФРГ, которые оценивают свое финансовое положение как «плохое», больше всего голосов отдают АдГ — 39,0%, остальные партии заметно отстают по процентам в этой группе.

Среди тех, кто считает себя обеспеченными, выбирают, прежде всего, опору среднего класса — ХДС/ХСС (31,0%), оставляя другие политические силы далеко позади.

Кто вправо, кто влево: как мигрировали голоса избирателей

По опросам ARD и Infratest dimap можно понять, кто у кого переманивал голоса.

АдГ забрала больше всего голосов (1 010 000) у ХДС/ХСС. Вообще «Альтернатива» сумела переманить избирателей почти от всех политических сил: 890 000 от либералов, 720 000 от социал-демократов, 110 000 от Левых, 100 000 от «Зеленых». Но наибольший прирост АдГ получила за счет тех, кто прежде не голосовал, — 1 810 000 голосов. То есть, в первую очередь, от самых молодых избирателей.

Зато от крайне правой «Альтернативы» 60 000 голосов перетекли к крайне левому «Союзу Сары Вагенкнехт».

Правящая СДПГ сильно растеряла электорат — он сильно ушел вправо, но не только к АдГ. Своим идейным оппонентам — правоцентристскому блоку ХДС/ХСС — социал-демократы отдали большую часть голосов (1 760 000).

Что с проигравшими кандидатами в канцлеры

Олаф Шольц, признавший поражение своей партии, при этом прошел в бундестаг с прямым мандатом, передает Spiegel online. Социал-демократ завоевал наибольшее число первых голосов (21,8 %) в своем избирательном округе в Потсдаме, хотя и с небольшим перевесом. До этого политик объявил, что в случае получения прямого мандата он останется депутатом на весь законодательный период, даже если потеряет кресло канцлера.

Сара Вагенкнехт, чьей политической силе не хватило около 13 435 голосов, чтобы преодолеть5-процентный барьер, пообещала оспорить результаты в суде.

Как утверждает партия, значительная часть из 213 000 немцев за рубежом, имеющих право голосовать, не смогли им воспользоваться. Дело в том, что они получили избирательные документы слишком поздно, а в некоторых случаях вообще не получили. Свидетельства действительно есть. Как передает Focus online, даже посол Германии в Лондоне Мигель Бергер пожаловался в соцсети X (бывший Twitter), что в его офис в Лондоне не поступило никаких документов для голосования. Многими немцами, живущие в Дании, в соцсетях искали «курьеров», кто бы мог привезти им бумаги, многих перехватывали в аэропорту Копенгагена.

Кроме того, Вагенкнехт настаивает, что данные опросов были «сманипулированы».

«Я больше не буду претендовать на ведущую роль в кадровом составе «Зелёных»», — заявил кандидат от «Зеленых», вице-канцлер и министр экономики в уходящем правительстве Роберт Хабек. Подробностей он пока не привел.

Первая в истории кандидат от АдГ Алис Вайдель, которую по факту трудно назвать проигравшей, вновь собирается выдвигаться на пост сопредседателя парламентской группы.