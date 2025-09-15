Недавний первый в истории израильский авиаудар по Катару подогрел домыслы о том, кто еще из арабского мира может оказаться в прицеле ЦАХАЛ. В западной блогосфере в этом контексте неожиданно заговорили об Алжире, чьи отношения с Израилем максимально натянутые. Их разделяют не только тысячи километров, но и полярные позиции по палестинскому вопросу. К тому же оба государства вкладывают колоссальные суммы в военную отрасль, однако, в отличие от того же Катара, Алжир опирается не на западное, а на российское и китайское вооружение. Может ли Алжир оказаться в фокусе ближневосточного противостояния — в материале RTVI.

Как Алжир относится к Израилю

Алжир — одна из тех немногих стран, что не признают независимость Израиля. Контакты стран на официальном дипломатическом уровне во многом по этой причине и вовсе отсутствуют. Как заявил в феврале президент страны Абдельмаджид Теббун, Алжир будет готов рассмотреть вопрос о нормализации отношений с Израилем только тогда, когда палестинское государство появится де-факто.

Сегодня алжирское руководство ведет себя «крайне агрессивно» в отношении Израиля, рассказал RTVI специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Алжир открыто поддерживает ХАМАС в его противостоянии с израильтянами, предоставляя бойцам группировки свою территорию для военных лагерей и укрытия лидеров. В последние годы Алжир довольно сильно сближается и с шиитским Ираном — давним антагонистом Израиля.

Алжир активно пользуется и международной дипломатической линией. В этому году североафриканская страна заняла кресло непостоянного члена Совбеза ООН, откуда неоднократно выступала с резкими инициативами против Израиля.

Какой у Алжира военный потенциал

Алжир тесно взаимодействует в военной сфере с Россией. Предполагается, что в этой стране может работать бывший командующий Объединенной группировкой российских войск на Украине Сергей Суровикин, на что косвенно указало российское посольство.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2020-го по 2024 год наибольшую военную поддержку Алжиру получил именно от России (48% от общего объема импорта). Другие крупные военные поставщики — Китай (19%) и Германия (14%).

Алжир не только лидирует по военным расходам в Африке, но и входит в тройку стран во всем мире, которые тратят на оборону большую часть своего бюджета. В 2024 году Алжир потратил на военные нужды 8% своего ВВП, что уступает только Украине (34%) и Израилю (8,8%), отмечает SIPRI.

В Международном институте стратегических исследований (IISS) вооруженные силы Алжира называют одними из лучших в Северной Африке. Как следует из доклада исследователей Military Balance, от России Алжир получает современное военное оборудование для армии и ВВС (в том числе новые самоходные системы ПВО), а от Китая — ударные беспилотники и самоходную артиллерию.

Впрочем, как обратил внимание в беседе с RTVI Сергей Балмасов, у Алжира нет серьезного опыта применения комплексов ПВО, которые находятся на службе их вооруженных сил.

«Не все можно выиграть оружием, каким бы классным оно ни было. Само по себе оружие не воюет — воюют люди», — подчеркнул эксперт.

Зачем Израилю атаковать Алжир

Накануне в российских СМИ распространилась статья журнала Military Watch Magazine под названием «Единственная арабская страна, которую Израиль и Запад не могут бомбить: что делает Алжир по-настоящему безопасным?» В ней утверждается, что Израиль не будет бить ракетами по Алжиру — как это было в случае с Катаром — в том числе по той причине, что алжирское небо охраняют средства противовоздушной обороны, произведенные в России и Китае, а не в странах Запада.

Скорее всего, Израиль действительно не будет атаковать Алжир таким же образом, как Катар, потому что израильтяне «заняты другими более насущными противниками» и сейчас им «не до Алжира», допустил в разговоре с RTVI Сергей Балмасов. Тем не менее, если допустить такой сценарий, то Израилю «не нужно бить молотом», поскольку он мог бы нанести удар беспилотниками с помощью своего союзника Марокко — «естественного геополитического противника» Алжира.

По словам эксперта, благодаря усилиям израильских военных Марокко превратился в «довольно мощную страну с полноценными силами в виде различных БПЛА», большое количество которых может перегрузить любой комплекс ПВО, «какой бы крутой он ни был». Как напомнил Балмасов, израильские беспилотники уже доказали свою эффективность в конфликте между Марокко и Алжиром в Западной Сахаре.

Из-за споров вокруг этой территории и без того напряженные отношения между соседями только усилились в последние годы. На это показывают и вложения Алжира и Марокко в военную сферу. По информации SIPRI, оборонные расходы Алжира выросли в 2024 году на 12% — до $21,8 млрд, а Марокко — на 2,6%, то есть до $5,5 млрд.

На стороне Марокко также стоят ОАЭ, негласный союзник Израиля, с которыми Алжир сталкивается как в соседней Ливии, так и в странах Сахеля. В этом регионе Алжир традиционно имел сильное влияние, но со временем его растерял, рассказал Балмасов.

«Вокруг Алжира такое кольцо враждебных стран, что беспилотники могут прилететь откуда угодно: из Мали, Ливии, вариантов здесь немало», — сказал собеседник RTVI.

И хотя Алжир для Израиля — «противник второго порядка», израильтяне, по мнению Сергея Балмасова, вполне могут использовать своих союзников в целях уничтожения тыловых баз ХАМАСа и их лидеров, которые находятся в Алжире, или же и вовсе ликвидации «точки сбора антиизраильских, мусульманских и арабских сил», которой себя активно пытается выставить Алжир.

«С большой долей уверенности это будут осуществлять союзники Израиля, в том числе при его поддержке» — отметил эксперт.

Между тем, как полагает Балмасов, в ближайшие месяцы Израиль может сосредоточить свои военные усилия на ближайшем окружении: попытаться атаковать Ирак, Иран, Сирию. Не исключены и атаки на Ливан с использованием внутренних сил. Израильские спецслужбы могут нанести удар даже по Турции, допустил собеседник RTVI.