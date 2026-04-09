За последние годы мир пережил множество критических переломных моментов, кризисов и потрясений: пандемия, война в Сирии, СВО, бои в Газе и, наконец, война США и Израиля против Ирана. Меняются геополитические союзники, перестраиваются экономики, когда-то монолитная НАТО теперь переживает структурный и политический кризис.

Ключевая фигура на мировой арене — несомненно Дональд Трамп, который высказывает все больше претензий к союзникам США, не пришедшим на помощь Штатам и Израилю. На пресс-конференции в Белом доме он возмутился позицией Австралии, Японии, Южной Кореи и отдельно НАТО, организации, на чью помощь США традиционно опирается.

В выступлениях Трампа особенно досталось Испании, которую Трамп назвал «враждебным НАТО лузером», и президенту Франции Макрону, — ему глава США припомнил пощечину от жены, которую та отвесила ему в самолёте. Однако с некоторыми странами Трамп публично не ругается, хотя и признает, что с ними «сложно» иметь дело, например с Турцией. «Есть страны, с которыми НАТО сложно. Но это не означает, что им не следует быть в альянсе. Я думаю, что хорошо их иметь в составе НАТО. Например, Турцию» — сказал Трамп.

Позиция Турции в конфликте Израиля и США с Ираном подчеркнуто «миротворческая», но трактуется военными аналитиками в Штатах скорее как проиранская. Тут удивляться нечему — между Израилем и Ираном выбор Турции очевиден. При этом риторика Трампа о традиционных ценностях и борьба с так называемым «глубинным государством» (deep state) импонирует Эрдогану и он легко находит с президентом США общий язык во время личных переговоров.

Возможно, поэтому именно в Турции прошел Международный саммит по стратегическим коммуникациям (STRATCOM) 2026, где, в том числе, обсуждались причины, вызвавшие мировые геополитические потрясения, и связанная с ними экономическая нестабильность. Он проходил под девизом «Нарушения в международной системе: кризисы, нарративы и поиск порядка».

RTVI изучил выступление директора Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагима Калына на сессии «Новая парадигма в коммуникации: информация, власть и нарратив», в котором он объяснил, куда движется Турция, как она видит конфликт в Персидском заливе и к чему он приведет, а также, как постмодернизм вывел человечество в «период замешательства» и есть ли выход из этой ситуации.

Все против всех



Калын считает, что региональная война, развязанная Израилем и начавшаяся с боевых действий в Газе, перекинувшихся на Ливан и Иран, быстро перерастает в глобальный кризис, который может привести к войне всех против всех в регионе.

«Хотя атаки Ирана против стран Персидского залива, несомненно, неприемлемы, мы никогда не должны забывать о том, кто начал эту войну. Поэтому необходимо усилить давление на Израиль и сосредоточить усилия на том, кто начал войну, чтобы предотвратить ее перерастание в более широкий региональный конфликт и глобальный кризис», — сказал Калын.

Глава турецкой спецслужбы видит замысел Израиля в том, чтобы ввергнуть страны Персидского залива в хаос затяжной войны.

«В нашем регионе разгорается огромный пожар раздора. Одним из желаемых результатов этой войны является не просто ликвидация ядерного потенциала Ирана; гораздо опаснее то, что она закладывает основу для братоубийственного конфликта — затяжного цикла вражды между народами-основателями региона, а именно турками, курдами, арабами и персами, который может длиться десятилетиями. Как представитель Турции, я хотел бы подчеркнуть, что мы будем оставаться в состоянии полной боевой готовности и решительно противодействовать таким попыткам», — сказал Калын.

В качестве подтверждения своих слов Калын отмечает, что именно Израиль «саботирует» любые мирные переговоры в регионе, а также, что политика Израиля направлена на «оккупацию и аннексию без перерыва».

«Нас каждый день спрашивают: „Будут ли переговоры? Состоятся ли переговоры? Будет ли организован стол переговоров?“ Мы полностью поддерживаем инициативу и помощь, протянутую нашими пакистанскими братьями в этом отношении. Необходимо лишь создать подходящую площадку для проведения этих переговоров. Мы не сомневаемся, что наши пакистанские братья сыграют эффективную и компетентную роль в этом процессе.

Как и до войны, и с момента её начала, мы наблюдаем, что Израиль постоянно стремится саботировать каждую попытку начать переговоры, открыть каналы диалога и связи. Совсем недавно, посредством атак, совершенных им за последние два дня, он вновь прилагает интенсивные усилия, чтобы подорвать и сделать неэффективными эти инициативы», — говорит Калын.

В своей речи Калын делает упор на действия и волю Израиля, стараясь не упоминать США, и вообще не говоря о Трампе, отводя Америке роль ведомого. При этом главная роль Турции, по его мнению, — миротворческая, как стороны, которая всеми силами старается избежать участия в конфликте.

«Сегодня, находясь в эпицентре этой войны, мы в течение последнего месяца прилагаем интенсивные усилия как для ее прекращения, так и для обеспечения того, чтобы Турция оставалась вне этого конфликта», — говорит Калын.

Пережить постмодернизм

Калын пришел на свою должность из науки, будучи специалистом по истории литературы и философии. Свою докторскую диссертацию он защищал в США в Университете Джорджа Вашингтона, она была посвящена влиятельному исламскому философу Мулле Садру. Возможно, поэтому большая часть его выступления была посвящена не международной политике, а размышлениям, как человечеству выбраться из мрачного настоящего, куда оно пришло, следуя за философией постмодернизма.

«Постмодернистские мыслители утверждают, что эпоха великих нарративов — таких как разум, наука, просвещение, прогресс, религия и общество — подошла к концу, предполагая вместо этого, что ход развития человечества продолжится через более микроуровневые отношения и истории, сосредоточенные на идентичности, гендере, этнической принадлежности и социальных классах.

Однако, когда мы рассматриваем концепции, введенные постмодернизмом, мы сталкиваемся с новой сетью проблем. С широким распространением таких понятий, как отрицание истины, инструментализация знания, виртуализация реальности, утрата смысла знания и эрозия политики, мы вступили в период замешательства. Ничто из этого не сделало мир более рациональным, свободным или справедливым. Напротив, мы вступили в более темный период, в котором на первый план вышли иррациональные, темные и антисвободные силы, почти подтверждающие проекции Фрейда о подсознании. Мы достигли ситуации, которую некоторые называют “темным просветлением”», — сказал Калын.

Одним из самых больших заблуждений современности Калын назвал провозглашение «эпохи знаний», которая по его мнению, просто является эпохой информации и данных.

«Мы живем во времена, когда информации в избытке, а знаний становится меньше и мудрость исчезает. Каждый день создаются миллионы — даже миллиарды — данных, но их смысл, содержание и направление остаются неясными. Мы сталкиваемся с информационным кризисом, который не предлагает решений наших проблем. Простого производства информации недостаточно для достижения человечеством своих целей. Знания недостаточно — мы должны также обладать мудростью», — сказал Калын.

Калын утверждает, что мир сейчас живет в концепции «контролируемого существования», в которой целью информации все больше становится сам контроль. Говоря об этом, Калын подходит к проблеме современного мира в подаче информации, когда нет общих принципов, когда «правда у каждого своя». Действительно, не лишним будет отметить, что та же классическая американская пресса, такая, какой она была до погони за отображением в веб-поиске и рекомендательных лентах, придерживалась определенного набора правил обращения с информацией, вне зависимости от того, правые силы представляло издание, или левые. В эпоху, когда каждому человеку показывают то, что он хочет видеть, происходит информационная атомизация людей, и в такой ситуации цивилизация просто не способна решать общие задачи, поскольку не может договориться о совместном наборе целей и правил.

«В этом контексте мы должны вновь принять концепцию истины, поставить информацию на прочную основу и переосмыслить наше представление о бытии в рамках надлежащих систем.

Перед лицом антиреалистических тенденций постмодернизма, отрицающих истину и реальность, и против современных постправдивых устремлений, мы будем продолжать защищать истину. Против иррационализма мы будем отстаивать разум, основанный на прочных фундаментах; против попыток поработить разум мы будем защищать свободу; против механизации мы будем защищать человека; и против темного просвещения мы будем выступать за более глубокое просвещение. Мы будем настаивать на том, что это не относительные, произвольные, контекстуальные, классовые или политические конструкции, а абсолютные, обязательные и универсальные ценности», — заключил Калын.