Дональд Трамп неоднократно называл 2 апреля 2025 года «днем освобождения» от зависимости американцев от иностранных товаров. Сегодня президент США назовет новые пошлины на импорт зарубежной продукции, и все внимание будет приковано к Розовому саду Белого дома, где Трамп выступит в 23:00 по московскому времени. Каким ожидается новый этап глобальной торговой войны и что за ним последует — в материале RTVI.

Каким будет «день освобождения»

Подробности нового тарифного плана Дональда Трампа остаются неизвестными. 1 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп введет ответные пошлины почти для всех торговых партнеров США, которые облагают налогами американские товары. По ее словам, новые ограничения вступят в силу сразу же после выступления президента.

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил республиканским законодателям, что ответные пошлины Трампа представляют собой «предел» самого высокого уровня тарифов США. Они могут быть снижены, если страны, в отношении которых они будут введены, выполнят требования Белого дома, пишет Reuters со ссылкой на члена Палаты представителей от Республиканской партии Кевина Херна.

Накануне старший советник президента по торговле и промышленности Питер Наварро заявил, что тарифы Трампа могут принести Вашингтону $6 трлн дохода за десять лет — то есть $600 млрд в год. Это подразумевает среднюю налоговую ставку в 20%, подчеркивает Associated Press.

Такой же показатель приводит и Washington Post. По данным источников газеты, в администрации президента предложили ввести тарифы в размере около 20% на большинство импортных товаров. В то же время источники Wall Street Journal сообщили, что в Белом доме рассматривают и другой всеобщий тариф, который, похоже, будет меньше 20%.

Президент США ранее угрожал введением импортных пошлин на медь, древесину, фармацевтические препараты и компьютерные чипы, пишет AP. Многие торговые партнеры США пообещали ответные меры, а Канада уже ввела их.

Кроме того, ранее Трамп заявлял, что 2 апреля вступит в силу налог в размере 25% на весь импорт из любой страны, покупающей нефть или газ у Венесуэлы. С 3 апреля американцы также начнут введут 25%-ную пошлину на автоимпорт.

Ожидается, что в силу скоро могут вступить и ранее отложенные импортные пошлины. Так, месячная отсрочка для многих товаров из Канады и Мексики должна истечь в начале апреля, а о ее продлении в Вашингтоне не говорили, отмечает AP.

По мнению Трампа, тарифы должны защитить американскую промышленность, «пострадавшую» от соглашений о свободной торговле и наплыва импортных товаров в США, пополнить федеральный бюджет и стать своего рода рычагами во внешней политике.

Как пишут AP и Reuters, экономисты сходятся во мнении, что высокие пошлины могут ударить по мировой экономике — в частности, приведут к росту цен в США и за рубежом, сократят рабочие места и подорвут доверие инвесторов. Уже в марте спад промышленной активности наблюдался по всему миру от Японии до Великобритании и США, так как производители готовились к новым торговым мерам Трампа.

«Тарифы, как правило, отражаются на потребителях в виде повышения цен. Производителям по всему миру тоже есть что терять, если их расходы вырастут, а продажи упадут», — подчеркивает AP.

Какие тарифы уже вступили в силу

Дональд Трамп ввел налог размером 10% на весь китайский импорт с 4 февраля, а затем удвоил его до 20% с 4 марта. Китай, в свою очередь, ответил пошлинами на некоторые американские товары, включая 15%-ный налог на уголь и сжиженный природный газ, 10%-ный налог на американскую сырую нефть, а также пошлины до 15% на ввоз американской сельскохозяйственной продукции.

В начале апреля вступили в силу расширенные тарифы Трампа на сталь и алюминий — оба металла теперь облагаются налогом в размере 25%. В ответ на это Европейский союз объявил о мерах в отношении таких американских товаров, как джинсы, говядина, птица, бурбон, мотоциклы, арахисовое масло, продукция из стали и алюминия.

С высокими американскими тарифами столкнулись и два крупнейших торговых партнера США — Канада и Мексика. В ответ на пошлины Трампа Канада ввела ответные меры против американских товаров на миллиарды долларов. Мексика пока еще официально ответные пошлины не вводила. 1 апреля премьер-министр Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум обсудили план по «борьбе с неоправданными торговыми действиями» со стороны Вашингтона.