При любом сценарии ремонт поврежденного стартового стола на космодроме Байконур займет многие месяцы или даже годы. Это связано с большим объемом работ по замене кабины обслуживания, подготовке проектной документации и санкционным давлением. В худшем случае Роскосмос может отказаться от пилотируемых пусков с Байконура в пользу Восточного, рассказал RTVI источник в космической отрасли.

Хотя в первые часы после аварии на Байконуре Роскосмос обещал восстановить поврежденную стартовую площадку номер 31 «в ближайшее время», по словам источника RTVI в космической отрасли, в ведомстве продолжают рассматривать все возможные варианты, и уже очевидно, что на на любой из них уйдут месяцы, если не годы.

Авария на космодроме произошла 27 ноября. При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции к МКС с площадки 31-го стартового комплекса была полностью вырвана так называемая кабина обслуживания — металлическая платформа, которую закатывают по рельсам под стартовую площадку. Она осталась лежать в газоотводном лотке. В результате Россия временно не может запускать пилотируемые и грузовые корабли к МКС. Ближайший запуск грузового корабля «Прогресс МС-33» был запланирован на 21 декабря, но в Роскосмосе уже признают, что его запуск отложен на неопределенное время. Поврежденный стартовый комплекс — единственный, с которого можно производить пилотируемые пуски ракет “Союз” к МКС. До недавнего времени запасным вариантом могла быть площадка №1 на Байконуре — «Гагаринский старт», однако сейчас она законсервирована и передана Казахстану под музей.

По данным источника, сейчас существуют три условных сценария возможных путей решения проблемы.

В самом лучшем случае, если будет найдена «донорская» платформа, первые пуски можно будет провести только через 9—12 месяцев, причем сначала — только грузовые. На космодроме в Плесецке есть минимум три аналогичные платформы, на Байконуре минимум две, включая упавшую и на гагаринском старте, отданном Казахстану под музей. Две более новые, созданные на заводе в Сызрани (завод ТяжМаш), были поставлены на космодром Восточный, одна — в Куру во Французской Гвиане. По словам другого источника RTVI, не исключено, что в распоряжении Роскосмоса есть и запасная платформа, о которой нет информации.

«В советское время все делали с запасом, может где-то она лежит — кто знает? Эта конструкция большая и тяжелая, быть может и нет ничего в запасе, — плагает источник. — И новые платформы могут отличаться в деталях, на Куру и Восточном немного иной тип стартового комплекса — там есть вертикальная конструкция и всякие технологические отличия».

Реалистичным представляется сценарий полного восстановления площадки под пилотируемые пуски за 1.5—2 года.

Пессимистичный сценарий допускает отказ от пилотируемых стартов с Байконура в пользу Восточного. «В пессимистичном сценарии сроки ремонта 31-й площадки могут растянуться на несколько лет: решения по ней начинают увязываться с общей стратегией перехода к запускам с Восточного и к проекту станции РОС, то есть фактически зависят от того, насколько государство готово и дальше инвестировать в Байконур», — считает источник.

В любом случае суммарный срок ремонта будет складываться из следующих этапов:

— Аварийные работы и обследование стартового стола (1—3 месяца). Необходима будет очистка газохода от обломков, временное крепление «всего, что может обрушиться», детальное обследование бетона, опор, анкеров, рельсов, неразрушающий контроль металлоконструкций. Далее последует отчёт комиссии и выбор концепции восстановления (ремонт, полная замена, упрощенный вариант платформы под грузовые пуски). По словам источника, для замены платформы полная разборка стартового стола маловероятна, однако нижнюю часть комплекса придется серьезно вскрывать и ремонтировать. Это связано с тем, что падение платформы в газоотводный канал почти наверняка повредило металлоконструкции пламегасителя, рельсовый ход, кабельные трассы и трубопроводы, возможно — участки бетона.

— Проектирование или перепроектирование платформы (3—6 месяцев).

Если в Роскосмосе найдут «донорскую» платформу на законсервированном «Гагаринском старте» или в запасниках, будет необходим проект ее адаптации. В противном случае необходим проект новой платформы с учетом нынешних норм по безопасности и пилотируемости, переразводка коммуникаций, защита от повторного отказа (датчики положения, дублирование замков и т.п.).

— Изготовление и поставка новой платформы (6—12 месяцев).

«Это тяжелая сварная металлоконструкция размером примерно 20×20 м, и это не «малый ремонт»: нужны цеха, металл, краны, контроль качества, затем доставка до Байконура. Параллельно — кабельные трассы, шкафы, пульты, гидравлика/пневматика, системы пожаротушения, — отмечает источник. — Для масштаба: SpaceX после взрыва Falcon 9 на SLC-40 (Космический пусковой комплекс 40 на мысе Канаверал во Флориде — прим.ред.) фактически перестроила стартовый комплекс примерно за 10—15 месяцев от аварии до возвращения к пускам. При этом у них были деньги, подрядчики и доступ к импортным материалам».

— Монтаж платформы на площадке и интеграция (3—6 месяцев).

Для этого необходим демонтаж остаточного «хлама» в канале, установка новых опор и рельс, установка самой кабины, подключение всех коммуникаций, интеграция нового оборудования в системы управления стартом, межсистемные испытания.

— Испытания и сертификация (2—4 месяца).

В ходе испытаний будет необходимо провести холостые циклы «обслуживание — уход платформы в нишу — имитация пуска». Кроме того, предстоит проведение тепловых и акустических расчетов в связке с новой конфигурацией, обновление документации. Наконец, для пилотируемых пусков необходима будет отдельная сертификация, а это — дополнительный этап бюрократии и испытаний.

Можно ли быстрее?

Источник RTVI допускает возможные «обходные» варианты, подразумевающие изготовление временной облегченной платформы, которая дает минимально необходимый доступ к хвостовой части ракеты — это позволит сначала запустить только грузовой «Прогресс», чтобы «обкатать» стенд в менее критичном режиме.

При таком сценарии первый пуск возможен через 8—12 месяцев, а затем нормальный цикл восстановления «уже без паники», однако под это все равно нужны металл, заводы и деньги, а санкционный фон и общее состояние отрасли делают даже «оптимистичный» сценарий весьма натянутым, отмечает источник.

«С учетом реального состояния стартового комплекса 8У216 полноценное восстановление инфраструктуры под пилотируемые пуски вряд ли возможно быстрее чем за 1,5—2 года даже при наличии стабильного финансирования. При этом ключевая неопределенность связана не с техническими сроками, а с политикой: будет ли принято решение сохранять и восстанавливать этот комплекс на Байконуре или, напротив, ресурсы окончательно перераспределят в пользу развития Восточного и инфраструктуры под РОС», — заключил эксперт.

Накануне стало известно, что РФ утвердила угол наклонения для Российской орбитальной станции (РОС), он будет равен 51,6 градуса. На этой же орбите находится Международная космическая станция, заявил первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Мантуров добавил, что Россия и Индия планируют разместить свои космические станции на одной орбите.

RTVI отправил в Роскосмос запросы с просьбой рассказать о предварительных версиях аварии и возможных сроках ремонта.