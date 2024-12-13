Франсуа Байру стал шестым премьер-министром Франции при Эмманюэле Макроне (и четвертым за год) после того, как Национальная ассамблея отправила в отставку правительство во главе с Мишелем Барнье. Ранее Байру был премьером только в вымышленной истории писателя Мишеля Уэльбека. Что известно о близком соратнике французского президента — в материале RTVI.

73-летний Франсуа Байру возглавлял Министерство национального образования с 1993-го по 1997 год, а также чуть дольше месяца Министерство юстиции при президенте Эмманюэле Макроне. С 2014 года занимает должность мэра города По на юго-западе Франции.

Байру — глава центристской партии MoDem (Mouvement démocrate, «Демократическое движение»). С 2017 года она входит в состав коалиции Макрона. В нынешнем составе Национальной ассамблеи партия нового премьер-министра занимает 36 мест из 577-и.

Трижды баллотировался в президенты Франции. Свой лучший результат Байру показал на выборах 2007 года — тогда политик занял третье место с 18,57% голосов, пропустив вперед прошедших во второй тур Сеголен Руаяль и Николя Саркози.

Байру отказался от участия в президентских выборах 2017 года и присоединился к Макрону, с которым поддерживает тесные отношения, несмотря на разногласия по некоторым вопросам. Байру называют не только «макронистом», но и создателем «макронизма». Новый премьер твердо верит в доктрину преодоления привычного французам дуализма левых и правых, которую теоретизировал Макрон и которую Байру сам разработал еще в 2007 году.

В недавней беседе с газетой L’Humanité Байру определил свои политические взгляды следующим образом: «Желание выйти за рамки глупого противостояния правых и левых и принять мир таким, какой он есть. Приоритетом для нас является экономическая деятельность. Чтобы экономическая эффективность служила и социалистам, и республиканцам».

Франсуа Байру и лидера крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен объединяет то, что их партиям предъявляли одинаковые обвинения — в фиктивном трудоустройстве помощников депутатов Европарламента. Как и Ле Пен, Байру грозили лишение свободы и денежный штраф, но 5 февраля 2024 года он был оправдан. Впрочем, обвинение решило обжаловать решение судьи, и новый премьер Франции может столкнуться с продолжением судебного разбирательства.

Байру критиковал крупные французские СМИ и подвергал их объективность сомнению из-за их принадлежности к финансово-промышленным группам. Он заявлял, что французские медиа игнорируют плюрализм мнений, концентрируя свое внимание только вокруг республиканцев и социалистов, и тем самым влияя на французскую политическую жизнь.

Выступает за сохранение региональных языков и свободно говорит на беарнском диалекте гасконского языка. На нем говорят жители региона Новая Аквитания на юге Франции, откуда Байру родом.

Написал несколько книг на исторические и политические темы, в том числе биографии французского короля Генриха IV.

В скандальном политическом романе-антиутопии Мишеля Уэльбека «Покорность» 2015-го года, который по иронии судьбы вышел в один день с расстрелом редакции журнала «Шарли Эбдо» в Париже, вымышленный избранный в 2022 году президент Франции от мусульманской партии назначает премьер-министром именно Франсуа Байру.