Хоккеист Александр Овечкин побил казавшийся вечным рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин из «Вашингтон Кэпиталз» обрел известность и за пределами катка, основав в 2017 году движение в поддержку Владимира Путина. Как это влияет на Овечкина сегодня и какую роль «дипломатия шайбы» играет в новом витке российско-американских отношений — в материале RTVI.

Отголоски открытой поддержки Путина

Политические взгляды Александра Овечкина, как и других именитых российских спортсменов, вышли на передний план после начала полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной 24 февраля 2022 года. Спустя пару дней хоккеист выступил на пресс-конференции, где выразил надежду на скорейшее завершение конфликта и «мир во всем мире». «Я это не контролирую», — подчеркнул спортсмен.

На вопрос, поддерживает ли он «все еще» президента России Владимира Путина, Овечкин ответил уклончиво: «Он — мой президент, но я не занимаюсь политикой, я спортсмен».

Эта тема была поднята американским журналистом неспроста. В ноябре 2017 года, в преддверии президентских выборов в России, Овечкин в своем аккаунте в Instagram* объявил о создании общественного движения Putin Team, к которому затем присоединились российские звезды спорта и шоу-бизнеса. «Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая», — говорится в публикации.

Спустя почти восемь лет она все еще доступна в профиле хоккеиста — как и прочие посты от 2017-го и 2018 года с фото, на которых Овечкин стоит рядом с Путиным или с экс-главой Минобороны России Сергеем Шойгу. В другой публикации тех лет хоккеист призывал голосовать за Путина на выборах 2018 года, в еще одной — поздравил российского президента с днем рождения.

В беседе с The New York Times Овечкин подчеркнул, что идея создать Putin Team принадлежала только ему, и назвал это объединение «простой вещью для людей, которые поддерживают страну». В Кремле инициативу спортсмена поддержали, а на Западе — раскритиковали.

Впрочем, сам Овечкин в том же интервью NYT заявил, что хоккеисты, по его мнению, в целом далеки от политики. «Мы не настолько умны. Мы держимся подальше от этого и просто делаем свою работу», — сказал хоккеист.

А комментируя свое отношение к политике теперь уже в США, перед прошлогодними президентскими выборами, Овечкин отметил, что не является сторонником «политических дебатов и разговоров».

Тем не менее, политический бэкграунд спортсменов становится все ярче, когда речь заходит об их спортивных достижениях — особенно в СМИ. Рассказывая про рекорд Овечкина, немецкое издание Spiegel online даже назвало хоккеиста «человеком Путина в НХЛ».

«За два десятилетия карьеры Овечкина политическая и культурная обстановка значительно изменилась, как и широкая перспектива прошлых действий. Теперь никто не свободен от пристального внимания, и любая пунктирная линия, которую некоторые спортсмены когда-то пытались провести между политикой и спортом в прошлом, теперь исчезла», — резюмирует The Guardian в статье, посвященной российскому хоккеисту.

«Хоккейная дипломатия» России и США

Мировое признание Александра Овечкина как великого спортсмена накладывается на недавний разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, во время которого президенты поддержали идею организовать хоккейные игры в США и России между игроками из НХЛ и КХЛ. Эта инициатива может стать важным сигналом к возвращению российских спортсменов на международные турниры.

Еще в марте газета The Guardian отмечала, что возвращение российского хоккея на мировой лед станет огромным триумфом для Москвы, если это произойдет тогда, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Правда, пока неизвестно не только то, когда сборная России по хоккею вернется на международные соревнования, но и когда именно пройдут хоккейные игры, задуманные Путиным и Трампом.

Пока что в обеих странах просто радуются историческому достижению Овечкина — спортсмена, которого Трамп неоднократно называл «великим» и в чьей компании однажды даже провел канун Рождества в своей резиденции Мар-а-Лаго.

«Америка преклонилась перед русским, который только что побил рекорд национального достояния Канады, — в тот момент спорт казался настолько могущественным, словно он мог быть аполитичным. Но, возможно, это вовсе не так, и Александр Овечкин является представителем нового мирового порядка, в котором Америка и Россия идут бок о бок», — размышляет Spiegel online.

По обе стороны океана достижение Овечкина назвали праздником: о «настоящем празднике для болельщиков в России и за ее пределами» сказал Путин, а в американском посольстве в России рассказали, что «празднуют силу спорта как пространства для взаимопонимания и дружбы».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по урегулированию российско-американских отношений, высказался о гонке Овечкина за рекордом как о «настоящем объединении наций». «Пока американцы болели за русского хоккеиста, русские болели за американский Washington Capitals», — написал он в своем телеграм-канале.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что Овечкин «никогда не стеснялся, что он россиянин». «На стадионе мы видели его семью и видели, как тепло ее приветствовали американцы. Это говорит о том, что простой американский народ на самом деле по-доброму относится к россиянам», — сказал парламентарий.

Ранее посол Канады в России Сара Тейлор говорила в интервью RTVI, что «если бы российское правительство вывело войска из Украины, <…> в таких обстоятельствах канадцы были бы очень рады снова видеть российских хоккеистов». «Я помню знаменитую серию матчей 1972 года между Канадой и СССР. Это было тем, что взбудоражило как канадскую, так и российскую публику, и в действительно трудный период холодной войны смогло немного сблизить две страны и наладить еще один человеческий контакт», — отмечала посол.

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