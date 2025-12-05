Официальный визит Владимира Путина в Индию подошел к концу. Младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Иван Щедров рассказал RTVI, о чем российской делегации удалось договориться с индийскими коллегами в ходе поездки президента России.

Ажиотажа перед поездкой Путина как с индийской, так и с российской стороны было куда больше, чем информации о фактических соглашениях, заключенных на переговорах. По мнению эксперта, это произошло в том числе потому, что некоторые соглашения заключают в непубличной сфере, поскольку стороны могут быть не заинтересованы в их оглашении.

«Например, индийская сторона за пару недель до начала визита Путина объявляла о том, что будут обсуждаться поставки и даже возможности локализации зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500. Но из официальных заявлений можно судить о том, что российская сторона предложила локализацию производства Су-57», — сказал Иван Щедров RTVI.

Впрочем, речь идет пока о предварительном предложении, а не о каких-либо конкретных договоренностях, подчеркнул эксперт.

Российские и индийские делегации также подписали много соглашений в области технологий. Щедров привел в пример планы «Роскосмоса» поставлять Индии ракетные двигатели и организовать лицензионное производство на ее территории. Такие же проекты есть у представителей химической промышленности, над чем индийская сторона готова работать уже в России.

Кроме того, по словам эксперта, в ближайшее время Москва и Нью-Дели могут договориться о сотрудничестве в сфере новых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта. Согласно главе РФПИ Кириллу Дмитриеву, сообщившему о том, что фонд будет создавать инвестиционную платформу вместе с Индией, совместные проекты затронут биотехнологии, зеленую энергетику и некоторые другие смежные сферы.

Стороны также договорились о расширении сотрудничества в области атомной энергетики. Особняком стоит проект строительства новой площадки для возведения атомной электростанции на территории Индии.

«Путин говорил о перспективах создания модульных реакторов на территории страны. Хочу подчеркнуть, что эта тема активно обсуждается в Индии на протяжении нескольких лет», — добавил Иван Щедров.

Эксперт напомнил, что довольно большое количество индийцев едут в Россию на заработки. Эта тема также не осталась без внимания делегаций: стороны заключили соглашение, которое устанавливает правовые рамки для трудовой деятельности индийцев и упрощает их трудовую миграцию в Россию.