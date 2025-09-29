На парламентских выборах в Молдове победу одержала правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС). Власти намерены продолжать курс на евроинтеграцию республики под руководством президента Майи Санду, что уже активно приветствовали в ЕС. Впрочем, сам избирательный процесс сопровождался громкими скандалами, а ПДС, хотя и сохранила большинство, потеряла восемь мест. Как эти выборы повлияют на отношения Молдовы с Россией и ЕС, как будет выглядеть новый созыв молдавского парламента и какую роль в голосовании сыграл президент Румынии — в материале RTVI.

Хрупкое большинство

По итогам обработки 100% бюллетеней правящая партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду получила 50,2% голосов, почти повторив результат выборов 2021 года (52,8%). У ее главного оппонента, оппозиционного «Патриотического избирательного блока» во главе с экс-президентом республики и лидером молдавских социалистов Игорем Додоном, результат вдвое хуже — 24,17%.

Кроме того, несколько мест в новом созыве парламента получат выдвиженцы от партии «Альтернатива» (7,96%), «Нашей партии» (6,2%) и партии «Демократия дома» (5,62%). Явка на выборах составила 52,21%, следует из данных ЦИК Молдовы.

Таким образом, 101 депутатский мандат в однопалатном парламенте Молдовы будет распределен следующим образом:

«Действие и солидарность» — 55 мест (вместо 63 в созыве от 2021 года);

«Патриотический блок» — 26 (у Блока коммунистов и социалистов было 32 места);

«Альтернатива» — 8;

«Наша партия» и «Демократия дома» — по 6.

Достигнутый правящей партией результат позволит ей «достаточно беспрепятственно продолжать свою работу» по укреплению связей Молдовы с Евросоюзом, рассказала RTVI доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну. В то же время наличие большей доли в парламенте других партий создадут как определенные вызовы ПДС, так и окно возможностей для самой оппозиции, отметила она.

Новый созыв парламента Молдовы будет работать до 2029 года. За год до этого в стране пройдут президентские выборы, на которых не сможет принять участие Майя Санду, поскольку ее нынешний срок — второй и окончательный. Тем не менее, именно к 2028 году ПДС намерена подписать договор о вступлении республики в ЕС, что входило в предвыборные обещания партии.

Правящая партия, «которая де-факто монополизировала за собой евроинтеграцию и путь в ЕС», будет и дальше направлять Молдову в сторону Европы, сказала Николь Бодиштяну. И такой подход не будет способствовать улучшению отношений республики с Россией.

К существенным последствиям не приведут и протесты против ПДС, к которым своих сторонников призвал Игорь Додон сразу после закрытия избирательных участков, считает эксперт. Однако подобные демонстрации могут стать сигналом для правящей партии.

«Конституционный суд и ЦИК лояльны ПДС и не будут принимать никаких решений, которые будут не в интересах правящей партии. Но хотя бы вывод людей на улицу уже является большим шагом со стороны оппозиции, которая в прошлом году после президентских выборов этого не сделала», — сказала Николь Бодиштяну.

Взаимные обвинения

Электоральный процесс в Молдове сопровождался взаимными нападками и крупных акторов. За выборами пристально наблюдали как в России, так и в Евросоюзе, поскольку для многих голосование в республике, прежде всего, определяло ее внешнеполитический курс.

В ЕС единодушно с представителями правящей партии Молдовы обвиняли Россию в «беспрецедентных» попытках повлиять на результаты выборов с помощью подкупа избирателей, дезинформации через фейковые СМИ и подготовки беспорядков с помощью «преступных элементов». Именно по обвинению в организации массовых беспорядков молдавская полиция задержала трех человек в день голосования.

А президент республики Майя Санду еще до начала работы избирательных участков неоднократно обвиняла Москву в попытках вмешаться в парламентские выборы, в том числе посредством влияния на диаспору, проживающую в России.

В ответ Москва, отрицающая обвинения во вмешательстве в свой адрес, обратила внимание на то, что Кишинёв выделил многотысячной молдавской диаспоре, рассредоточенной по всей территории России, всего два избирательных участка — и оба в столице.

Молдавские власти уже второй год подряд применяют подобный подход в отношении голосования своих сограждан в России, напомнила Николь Бодиштяну. Всего два участка в Москве были открыты и в день выборов президента Молдовы 2024 года.

«Правящая партия прибегает к политике ограничения инакомыслящих и оппозиционно настроенных граждан, которые совершенно точно будут голосовать даже не то чтобы в формате голосования за любую партию оппозиции, а в формате против ПДС», — считает эксперт.

По словам Бодиштяну, партия Санду ограничивает количество участков в тех странах, где традиционно голосуют в наибольшем количестве за пророссийски и проевразийски настроенных политиков (не только в России, но и в Беларуси). Это, в свою очередь, позволяет «сократить разрыв и увеличить собственный процент».

«Как на это смотрят в Евросоюзе? Без поддержки Брюсселя Кишинёв бы не пошел на такие шаги, поэтому можно предположить, что все это происходит с одобрения ЕС», — добавила аналитик.

В день выборов произошли и другие инциденты. Посольство Молдовы в Брюсселе с избирательными урнами было эвакуировано из-за ложного сообщения о минировании. По той же причине был временно заблокирован один из самых крупных мостов через реку Днестр между приднестровским городом Рыбница и молдавским городом Резина.

Из-за затруднений на пограничных путях отдать свой голос смогли лишь 12 266 жителей Приднестровья с гражданством Молдовы — это вдвое меньше, чем во время второго тура президентских выборов 2024-го, на которых проголосовало чуть более 26 тыс. граждан непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Румынская поддержка

Новоизбранный глава Румынии Никушор Дан агитировал своих сограждан с молдавскими паспортами принять участие в парламентских выборах в соседней Молдове. За кого именно — он не уточнял, но намекал, что каждый голос «может склонить чашу весов в сторону демократического и стабильного развития».

Такой шаг — это взаимный жест румынского лидера в ответ на призывы Майи Санду к молдаванам с румынским гражданством проголосовать за него во время президентских выборов в мае 2025 года, пояснила RTVI Николь Бодиштяну.

«Это становится доброй традицией в двусторонних отношениях Румынии и Молдавии. Конечно же, мы можем долго рассуждать, нормально ли это, является ли это демонстрацией норм либеральной демократии — демократии, как таковой, на которую уповает Евросоюз», — сказала эксперт.

Впрочем, по мнению Бодиштяну, сегодня ЕС поддерживает «вышедшие на качественно новый уровень» двусторонние отношения Румынии и Молдовы, поскольку в Брюсселе не заинтересованы в потере позиций в лице проевропейских политиков как в странах периферии ЕС, так и в соседствующих с ним государствах.

После оглашения итогов выборов Никушор Дан поздравил молдаван с «решительным выбором в пользу продолжения европейского пути» и отдельно — свою коллегу Майю Санду с «хорошей организацией выборов и тем, как удалось справиться с угрозами».