Президент США Дональд Трамп объявил движение «Антифа» «внутренней террористической организацией». Такая формулировка применяется Белым домом впервые, поскольку ранее американские власти признавали террористическими исключительно международные организации. Что такое «Антифа» в понимании Трампа и есть ли другие трактовки этого движения среди американцев, RTVI объяснил политолог, автор тг-канала One Big Union Ян Веселов.

Борьба Трампа с «левыми радикалами»

В указе Дональда Трампа о признании «Антифа» «внутренней террористической организацией» содержится «достаточно абстрактная характеристика», которая не конкретизирует, что именно это за движение и кто в нем состоит, рассказал Ян Веселов в беседе с RTVI.

По мнению эксперта, администрация Трампа относит к «Антифа» так называемых левых радикалов, замешанных в актах терроризма и насилии, а также «разглашающих личные данные сотрудников федеральных правоохранительных органов, нападающих на сотрудников миграционных органов и так далее».

«По сути, Трамп называет левыми радикалами всех, с кем он не согласен. Например, каких-нибудь федеральных окружных судей, которые выносят решения не в его пользу», — отметил Веселов.

В Белом доме настаивают, что проблема насилия в США «исходит от левых». В частности, в администрации Трампа утверждают, ссылаясь на таблоид New York Post, что близкий сторонник американского президента Чарли Кирк был убит «радикальным левым террористом».

Во всех бедах обвинят Сороса

Бывший директор ФБР Кристофер Рэй, назначенный на эту должность при первом президентском сроке Дональда Трампа, полагал, что «Антифа» нельзя признавать террористической организацией. По мнению Рэя, это движение представляет собой идеологию, а не организацию.

Идеологию в США запрещать нельзя, как и нельзя признавать ее террористической или экстремистской, сказал Ян Веселов. Американцы могут состоять в любой организации на их выбор, что гарантируют право на свободу слова и право на свободу организации, добавил он.

«Если применительно к Соединенным Штатам, то „Антифа“ — это нечто среднее между субкультурой и политической идеологией», — подчеркнул Веселов.

По его словам, причисляющие себя к антифашистам американцы объединяются в различные группы, которые между собой «особо никак не связаны». У «Антифа» в США нет ни организационной структуры, ни лидеров, поэтому «многих беспокоит, что обвинения Трампа строятся на чем-то исключительно абстрактном».

Веселов допустил, что Белый дом может «назначить» главой «террористической организации на территории США „Антифа“» 95-летнего миллиардера Джорджа Сороса, «потому что других кандидатов как будто бы нет». Ранее Трамп призывал провести расследование в отношении Сороса и его сына Александра на предмет возможного финансирования «насильственных протестов» в стране.

«Это просто тавтология»

В американском законодательстве отсутствует такое понятие как «внутренняя террористическая организация», которое Трамп использовал для обозначения движения «Антифа», обратил внимание Ян Веселов в разговоре с RTVI.

В то же время Госдепартамент США ведет список международных террористических организаций, и теоретически Вашингтон мог бы отнести «Антифа» к международной организации, так как антифашистское движение существует не только в Соединенных Штатах.

Однако Белый дом пошел по другому пути и решил создать «несуществующую в законодательстве категорию». Именно поэтому распоряжение Трампа в действительности «ни к чему не обязывает», считает Веселов.