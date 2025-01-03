Гаражные автомастерские или пункты сбора лома уже давно существуют повсеместно и кормят до трети населения в регионах России. Иногда в гаражах даже живут или сдают их в качестве апартаментов. Но, несмотря на уже укоренившиеся и немного стереотипные виды гаражной деятельности, с годами они приобретают неожиданный вектор — железобетонные блоки становятся мини-фермами для выращивания скота или используются как «теплицы» для выгонки цветов к праздникам. Подробнее о самых необычных гаражных бизнес-решениях — в материале RTVI.

Выращивание грибов

Заслуженный лидер списка — грибы. Если забить в поисковике «выращивание шампиньонов и вешенок в гараже», то браузер выдаст несколько сотен страниц, посвященных этому промыслу. Растят люди не только их, но и популярные сейчас эноки — тонкие белые грибы с хрустящей текстурой, которые используются для приготовления азиатских блюд.

Обычно для выращивания грибов используются подвалы гаражей или смотровые ямы — там легче создать микроклимат, необходимый для их роста. После выбора подходящего помещения нужно подготовить специальный субстрат, который готовится самостоятельно из органических удобрений или приобретается на маркетплейсах (сейчас его можно найти по цене от 300 рублей за два килограмма). Затем грунт раскладывают в ящики или мешки и сажают в него мицелий. Первые шампиньоны можно будет собирать через полтора месяца.

Что нужно учитывать: для роста грибов нужна высокая влажность от 60% до 90% и прохлада. Кроме того, подвал с грибами придется обязательно обеззараживать перед каждым новым посевом мицелия, так как шампиньоны не переносят споры других культур.

Тюльпаны в гараже

Выращивать в гараже можно не только грибы, но и весенние цветы — к примеру, тюльпаны. Их выгонкой (так называется метод, при котором создаются искусственные условия для роста растений вне зависимости от сезона) занимается житель Белгородской области Дмитрий Сергеев, с которым удалось поговорить RTVI.

По образованию Сергеев — повар-кондитер, но уже два года он занимается цветами. Сначала молодой человек оборудовал для этого небольшой подвал в своем гараже — там легче было поддерживать необходимую температуру. В подвале он поставил стеллажи для поддонов с тюльпанами, оборудовал вытяжку и подвел электричество.

«Когда посчитал прибыль, у меня окупились все эти вложения. <…> И еще чистыми получилось заработать около 100 тысяч», — рассказал Сергеев.

Что нужно учитывать: по словам Сергеева, основная сложность выращивания цветов в том, что очень мало сортов подходят для разведения в гаражном подвале. «Летом и весной это почти не выгодно, в этом плане будет прибыльнее выращивать цветы в теплице, потому что там больше задерживается тепло, а подвальное помещение даже летом надо отапливать дополнительно», — рассказал Сергеев.

Червивый мини-бизнес и производство биогумуса

Не самый распространенный (и, уж тем более, эффектный), но все еще прибыльный гаражный бизнес можно построить на выращивании красных Калифорнийских червей, которые перерабатывают почву в биогумус, — полезное для растений органическое удобрение, получаемое в результате переработки червями растительных остатков. Свой опыт разведения таких «питомцев» подробно описал один из пользователей Pikabu.

Перед тем, как заняться разведением червей, стоит обзавестись специальным вермикомпостером — он состоит из четырех ящиков: в верхний закладывают пищевые отходы, во втором по счету ящике живут черви — там же образуется биогумус, который при подсыхании падает в третий ящик. Четвертый ящик служит для накопления воды — так называемого вермичая, который также используется в качестве удобрения.

Что нужно учитывать: условия содержания червей довольно просты. Температура в гараже должна быть невысокая — от 17 до 22 градусов. Свет им вовсе не нужен, так что тратиться на электричество почти не придется. Однако стоит постоянно контролировать влажность в помещении, чтобы не допускать пересыхания субстрата и отслеживать количество корма в тарах с червями, иначе они могут начать уползать из своего жилища в поисках пропитания.

Гаражные вина

Гаражное виноделие — довольно распространенное на юге России явление. «Гаражным» называют вино, изготовленное вручную и в очень малых объемах. Речь идет не о подпольных напитках в пластиковых бутылках, а о лицензированных винах, которые производят небольшие семейные винодельни.

Большинство микровиноделов начинают производство на маленьком участке и делают свои вина в гараже. С небольшого подвала на семейной даче, например, началась история винодельни «Дача Сердюка», оборот которой в 2021 году составил около 3,5 млн рублей.

«Длина [подвала] была 2,5 м, ширина 2 м и высота 1,8 м. В нем становилось теснее по мере того, как мы размещали новые бутылки вина и оборудование: бочки и нержавейки, которых в какой-то момент уже стало 12 штук», — рассказывал основатель винодельни Алексей Сердюк в разговоре с Т-journal.

Что нужно учитывать: если производство вина не легализовано, то его официальные продажи запрещены. Чтобы получить лицензию, нужно пойти в налоговую и зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Также необходимо иметь в собственности виноградники и помещение для производства. Еще один обязательный пункт — наличие технологической инструкции, где подробно описан весь путь производства вина. Сама лицензия на деятельность мини-виноградника обойдется в 65 тысяч рублей с ограничением в 60 тысяч бутылок в год.

Выращивание кроликов

Разведение кроликов в «гаражах» не требует больших затрат, так как эти животные неприхотливы к условиям содержания и отличаются своей высокой продуктивностью. Заниматься разведением кроликов лучше в железобетонном или кирпичном гараже — так будет легче соблюдать температурный режим. В качестве дополнительного источника тепла можно использовать электроконвектор или его более бюджетную альтернативу — дровяную печь.

Клетки можно купить на маркетплейсах (их цена стартует от 5 тысяч рублей), а можно соорудить самостоятельно из подручных средств — деревянных балок и решетчатого настила, который продается на строительных рынках.

Что нужно учитывать: вентиляционная система — один из важных аспектов обустройства гаража для разведения кроликов. При ее отсутствии запах от продуктов жизнедеятельности кроликов накапливаться в помещении и вредить животным. Поэтому гаражнику необходимо будет оборудовать место проживания животных вентиляционной системой, а также расположить их клетки так, чтобы можно было беспрепятственно проводить уборку.