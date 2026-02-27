На Бали обнаружены фрагменты человеческого тела, которые могут принадлежать пропавшему ранее гражданину Украины Игорю Комарову — сыну криминального авторитета Сергея Комарова. Комаров был похищен 15 февраля. Вместе с ним был похищен его друг Ермак Петровский, сын бизнесмена из Днепра Александра Петровского. Похитители потребовали за свободу каждого по 10 млн. Отец Петровского, согласно видеозаписи обращения Комарова, заплатил сумму сразу и молодого человека отпустили. Кто такой криминальный авторитет Комаров и что о нем известно, в материале RTVI.

Сергей Георгиевич Комаров (кличка Комар) родился в 1 декабря 1961 года в городе Краматорске УССР. Согласно «Азбуке воровского мира Украины», с момента развала СССР является одним из лидеров украинских ОПГ. Был неоднократно судим.

Азбука сообщает, что сфера его интересов в 90-х годах — теневая экономика, вымогательство, география деятельности — Донецкая область. Краматорск, как крупный город области был одним из ключевых городов донбасского криминала, который «крышевал» рынки, ларьки, автозаправки и автосервисы, строительство и остальной бизнес.

Комаров прошел путь от уличных разборок 90-х до сегодняшнего статуса «регионального авторитета» и «смотрящего». В нулевых его имя связывают с контролем бизнеса и рэкетирскими схемами. Человек он не публичный, интервью никогда не давал.

С развитием интернет-телефонии, Комарова и его коллегу из Днепра Александра Петровского по кличке Нарик, связывают с ОПГ «Девятки», которая занимается крышеванием и организацией сети мошеннических колл-центров на Украине.

Русская весна

В 2014 году в соседний с Краматорском Славянск зашла группа Игоря Стрелкова (Гиркина), в самом Краматорске тоже начало формироваться ополчение. Когда Украина начала боевые действия против Донбасса, многие криминальные фигуры переехали в более спокойные регионы Украины или России.

Сергей Комаров в эти дни был в Краматорске и со своими людьми поддержал «Русскую весну» в родном городе. Он с оружием в руках контролировал одну из баррикад в населенном пункте. После отступления Стрелкова в Донецк, на Украине на Комарова завели дело по статье 260 ч.5 УК «за создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, их участие в нападениях, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия» и объявили его в розыск.

Несмотря на этот зигзаг судьбы, Комаров остался на свободе, продолжил жить в Краматорске и сохранил влияние в регионе. Сын Комарова, судя по криминальным сводкам, был вовлечен в дела отца. В 2021 году Игорь Комаров с другом Ермаком Петровским были задержаны полицией в Днепре по подозрению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

После начала СВО



После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года «смотрящий» Сергей Комаров попал в громкую историю с задержанием в Винницкой области, украинские СМИ при этом называют именно его «смотрящим» за этим регионом.

В начале октября 2023 года Комара и руководителя «силового блока» его ОПГ Романа Инякина, по кличке Рома Винницкий, задержала СБУ.

Издание «Украинская правда», со ссылкой на полицию, в деталях рассказывает, как работал Комар в Винницкой области: Комар разрабатывал план операций, давал указания, у кого вымогать деньги. Например, один из пострадавших продал земельный участок за более чем 2,6 млн гривен, но не «курсанул» ОПГ и не поделился заработанным. После этого члены ОПГ «угрожали мужчине и его родственникам физической расправой и убийством».

«Любые сделки на территории Винницкой области возможны только с нашего согласия, а за это — надо платить», — сказали уголовники потерпевшему.

Собственно, при передаче 20 000 долларов США потерпевшего группе Комара, СБУ и задержала преступников. Офис генерального прокурора сообщил Комарову о подозрении за вымогательство в особо крупных размерах с причинением тяжких телесных повреждений.

Несмотря на всё вышеперечисленное, прямых судебных решений в отношении Сергея Комарова и его сына в открытом доступе в последние годы не публиковалось

Что известно о похищении

По данным украинских СМИ и российских телеграм-каналов, Игорь Комаров и Ермак Петровский были похищены 15 февраля. Оба отдыхали на островах Малайского архипелага вместе с блогером Евой Мишаловой.

Как утверждалось в публикациях, похитители смогли выйти на след молодых людей благодаря фотографии, которую Мишалова опубликовала в социальных сетях. Похитители требовали от его родителей выкуп в размере $10 млн. за каждого. За Петровского, согласно видеозаписи обращения Комарова, родственники сразу выплатили всю сумму и его отпустили. Комарова же, по данным источников, увезли в неизвестное место. Официального подтверждения этой информации от властей Украины не поступало.

Вскоре в телеграм-каналах распространилась видеозапись, на которой избитый Игорь Комаров рассказывает о своей причастности к работе мошеннических кол-центров, обманывавших россиян. На видео видны татуировки на груди и руках говорящего. Предположительно, запись была сделана 19 февраля.

Мужчина утверждает, что кол-центры контролирует организованная преступная группировка «Девятка», действующая под покровительством главы Одесской областной военной администрации Сергея Лысака, который является бригадным генералом СБУ. Часть доходов от мошенников, по его словам, получал криминальный авторитет Александр Петровский по прозвищу Нарик — ежемесячно сотни тысяч долларов.

Комаров-младший называет себя владельцем кол-центра. Он поясняет, что управляющий зарабатывал 10 процентов, а сам он предоставлял реквизиты, карты и телефонию. Охрану и безопасность, по его словам, обеспечивал Петровский, получая до $30 тыс. ежемесячно. Общую безопасность, как утверждает говорящий, обеспечивали сотрудники СБУ под руководством Лысака.

В конце ролика молодой человек умоляет родителей заплатить выкуп и говорит, что находится «на препаратах», у него якобы «уже нет конечностей» и может начаться заражение.