30 июня во Франции пройдет первый тур досрочных парламентских выборов. Президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» разгромно проиграла крайне правому «Национальному объединению» на июньских евровыборах. Теперь у бывшего «Нацфронта» Марин Ле Пен есть все шансы завоевать большинство и даже выдвинуть своего премьер-министра. Каким может быть исход голосования и почему оно проводится в два тура — в материале RTVI.

Почему во Франции проходят перевыборы

Для Макрона выборы в Европарламент оказались настоящим потрясением. По итогам голосования, которое завершилось 9 июня, крайне правая партия «Национальное объединение» заняла первое место — 31,37%. А вот центристская коалиция, куда входит «Возрождение» — партия Эммануэля Макрона, — смогла завоевать лишь 14,6% поддержи населения.

Это был триумф Марин Ле Пен, давней соперницы президента, и ее протеже Жордана Барделлы, который сейчас возглавляет «Нацобъединение», и полным фиаско правящей во Франции верхушки. Такого успеха правых в Париже явно не ожидали. Им предрекали третью подряд победу на выборах в Европарламент, но не с таким отрывом. Пять лет назад разрыв между партиями Ле Пен и Макрона составлял всего один пункт.

В итоге Макрон пошел на шаг, который потряс многих и за пределами Пятой республики. Уже вечером 9 июня, сразу после завершения евровыборов, он выступил с обращением к нации и объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты парламента.

«Это нехороший результат для партий, защищающих Европу. Поэтому я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. Проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил путем голосования вновь предоставить вам выбор нашего парламентского будущего. Поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание», — заявил он тогда.

На что рассчитывает Макрон

Французские СМИ напоминают, что последним президентом Франции, распустившим Национальное собрание, был Жак Ширак в 1997 году. До него генерал де Голль и Франсуа Миттеран объявляли по два роспуска.

Как рассказывала RTVI старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Любовь Биссон, подобный шаг — всегда риск для главы государства.

«Есть предположение, что со стороны Макрона это был жест доброй воли: он признает свое поражение и позволяет французам самим определить свое будущее. Но независимые аналитики, которые нейтрально относятся к Макрону, полагают, что это некоторый политический ход. Тем самым он хочет дать возможность крайне правым прийти к власти и проверить их на прочность. Столько лет они ждали этого исторического момента, а по факту окажется, что крайне правые ни на что не способны и не могут реализовать никаких внятных пунктов своей программы», — поясняла Любовь Биссон.

В этом случае рейтинг правых сильно упадет к следующим президентским выборам, которые ожидаются в 2027 году. «В случае провала их политики Макрон сможет сказать: «Я вас сто раз предупреждал: если будете голосовать за крайне правых, наступит хаос. Но я поступил демократично»», — прогнозирует Любовь Биссон.

Как проходят выборы во Франции

Досрочные выборы были назначены на 30 июня и 7 июля. Они пройдут в два этапа. Как писало издание Politico, это «самые важные выборы в Европе за последние десятилетия», ведь победу могут одержать правые евроскептики, которые критично настроены в том числе к НАТО.

В отличие от многих стран, где члены парламента избираются на основе пропорционального представительства, во Франции выборы проходят сложнее. За политиков будут голосовать в 577 округах страны — столько же депутатов и в Национальном собрании.

Два тура предусмотрено не просто так. Если никто из участников гонки не сможет перешагнуть порог в 50%, то самые успешные кандидаты отправятся на второй раунд. Как в принципе и любой, кто получит больше 12,5% голосов избирателей.

На этих выборах важную роль сыграет явка. Впрочем, об этом переживать не стоит. Согласно опросу Le Monde, голосовать собираются 61—65% — значительно больше, чем на выборах 2022-го. Тогда на избирательные участки пришло 47,5% французов. Так что вероятность, что во втором туре будет больше двух политиков, повышается.

Получат ли крайне правые большинство

Сейчас «Национальное объединение» не может похвастаться огромным числом своих депутатов в парламенте — до роспуска Национального собрания их было всего лишь 88. А вот у «Возрождения» Эммануэля Макрона — целых 169 кресел. К тому же правящая партия объединилась в коалицию с центристами из «Горизонтов» и «Демократического движения», заполучив 250 мест.

Для абсолютного большинства бывшему «Нацфронту» Марин Ле Пен нужно заполучить как минимум 289 мест. И, судя по опросам, у крайне правых есть все шансы. Им прочат от 195 до 245 депутатских мандатов, то есть в 2-3 раза больше, чем у них было. Чтобы улучшить перспективы, «Национальное собрание» даже заключило соглашение с Эриком Сьотти — лидером «Республиканцев». В свое время в этой партии, которая претерпела несколько трансформаций, состояли президенты Жак Ширак и Шарль де Голль.

Судя по последним опросам, «Национальное объединение», которое сейчас возглавляет 28-летний звезда TikTok Жордан Барделла, получит 33%, а вот правящему «Возрождению» придется несладко — у них пока что лишь 18%.

«Тревожное сосуществование»

Если правые все-таки одержат верх на досрочных парламентских выборах, Елисейскому дворцу придется «сосуществовать» (термин французских политологов) с премьер-министром, чьи взгляды существенно отличаются. В этом случае пост займет молодой и перспективный политик, а заодно отличный оратор Барделла — Ле Пен останется в тени. Впрочем, он уже заявил, что не будет пытаться возглавить правительство, если не получит большинство на выборах. Однако в коалиции с другими оппозиционными партиями шансы Барделлы повышаются.

Формально прямой угрозы в этом для Макрона нет, так как его президентский мандат заканчивается только в 2027-м, однако правый парламент может замедлить принятие решений.

В частности, это может коснуться поддержки Киева. Считается, что у президента Франции исключительные полномочия в вопросах, которые касаются внешней политики и обороны. Однако бюджет согласовывается в парламенте, так что Национальное собрание сможет с легкостью блокировать новые оборонные фонды или дополнительные взносы Франции в пользу Украины.

«В Брюсселе уже укоренились опасения, что французский парламент, в котором будут доминировать правые и левые популисты, может саботировать оборонные планы ЕС и его поддержку Украины», — пишет Politico.

Случаи, когда у главы государства и премьер-министра противоположные политические взгляды, уже были в истории Франции. В 1980-х — 1990-х годах президент-социалист Франсуа Миттеран работал с консервативными главами правительства — Жаком Шираком (занимал этот пост с 1986-го по 1988-й) и Эдуардом Балладюром (был премьером в 1993—1995 годах). А социалист Лионель Жоспен взаимодействовал с Шираком, когда тот уже был президентом.