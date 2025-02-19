За пять дней до досрочных выборов в бундестаг, которые пройдут в ФРГ 23 февраля, крайне правая партия «Альтернатива для Германии» оказалась в центре скандала. Немецкий журнал Spiegel и австрийская газета Standard опубликовали расследование о многомиллионной схеме, связанной, предположительно, с нелегальными пожертвованиями на рекламную кампанию АдГ. По версии органов безопасности Австрии, настоящим спонсором оказался таинственный магнат в сфере недвижимости, живущий между Лондоном и Цюрихом. Впрочем, отстранение от гонки «Альтернативе» не грозит, и в опросах партия по-прежнему идет на рекорд, претендуя на второе место.

Загадочный мистер Конле

Как пишет Spiegel online, расследование по подозрению в отмывании денег и тайном финансировании партий ведут сразу два ведомства Австрии — Федеральное управление уголовной полиции и Управление государственной защиты и разведки. Речь идет сумме в €2,6 млн, которую получил местный бизнесмен, а в прошлом — функционер крайне правой Австрийской партии свободы Герхард Динглер.

Деньги поступили на его счет в Raiffeisenbank Montfort от другого предпринимателя, немецкого миллиардера по имени Хеннинг Конле. «Миллиардер Конле считается призраком», — признает Spiegel online. О жертвователе, и правда, мало что известно — кроме того, что ему 81 год, он родом из Дуйсбурга и сделал состояние на сделках с недвижимостью. Как пишут СМИ, таинственный мистер Конле имеет особняки в Цюрихе и Лондоне, а также владеет холдинговой компанией в княжестве Лихтенштейн.

Как сообщил своему банку получатель средств Динглер, их предполагается потратить на проекты в сфере недвижимости. Однако вскоре с его счета были списаны €2 349 906 — они ушли к фирме в Кельне, которая специализируется на рекламе. С этого момента след ведет к «Альтернативе для Германии».

Что не так с взносом для АдГ

Именно такую сумму — €2,3 млн — «Альтернатива для Германии» официально задекларировала в бундестаге в начале февраля. Это самое крупное пожертвование, о котором когда-либо сообщала партия. Средства в основном пошли на оплату 6 тысяч агитационных плакатов «большого размера».

Спонсором был указан австрийский единомышленник немецких правых Динглер, что полностью соответствует закону. Однако у правоохранителей Австрии возникли подозрения, что Динглер «был всего лишь звеном в миллионной сделке», а истинный жертвователь — именно Конле. А это уже прямое нарушение немецкого Закона о партиях, который запрещает принимать взносы от подставных лиц.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель, ставшая первым в истории кандидатом в канцлеры от «Альтернативы», уже заявила, что у нее и партии «пока нет никаких доказательств», что Динглер был всего лишь таким подставным лицом.

Между тем Spiegel утверждает, что «это уже не первый случай, когда таинственный миллиардер [Конле] поддерживает её тайными платежами». Так, во время федеральной избирательной кампании 2017 года на счет кампании Вайдель в одном из округов попали 150 тысяч швейцарских франков (около €132 тысяч).

Тогда деньги были разделены на «два незаметных транша» и переведены на счета двух швейцарских фармацевтических компаний. Целью называлось в том числе «пожертвование на избирательную кампанию Алис Вайдель в соцсетях». Когда у администрации бундестага, отвечающей на финансовый контроль за немецкими партиями, возникли подозрения, АдГ представила властям «фальшивый список 14 предполагаемых доноров, проживающих в Германии, Испании и Бельгии». Однако Государственное уголовное управление земли Баден-Вюртемберг и прокуратура города Констанц «в ходе тщательного расследования выявили фактического спонсора».

В ноябре 2022 года администрация бундестага наложила на партию штраф почти в €400 тысяч из-за скрытого крупного пожертвования (по закону, пени выставляют в трехкратном размере). Если нынешние обвинения будут доказаны, АдГ придется заплатить уже около €7 млн. Впрочем, это не помешает ей участвовать в выборах. А плакаты с лозунгом «Вот почему АдГ! Гражданская альтернатива» уже висят в крупных городах ФРГ.

Что говорят опросы

Между тем «Альтернатива для Германии» обещает установить рекорд и впервые в истории прийти второй на федеральных парламентских выборах. Согласно свежим данным Spiegel online, который ссылается на портал wahlrecht.de и собственные замеры общественного мнения, на 19 февраля картина обстоит так: у консервативного блока ХДС/ХСС — 30% (плюс 6 пунктов по сравнению с выборами 2021 года), у АдГ — 20% (плюс 10), у Социал-демократической партии Германии — 15% (минус 10).

Стабильные показатели у «Зеленых» — опросы дают им примерно те же 13%, также немного прибавили «Левые» — 7% (плюс 2). А вот либералы (Свободная демократическая партия Германии), недавно входившие в правящую «светофорную» коалицию, рискуют вообще не попасть в бундестаг — у них всего 4% (минус 7). Также пока нет шансов у недавно созданного крайне левого «Союза Сары Вагенкнехт» — 4%.

Главные соперники — кандидат в канцлеры от христианских демократов Фридрих Мерц и пока еще действующий глава правительства, социал-демократ Олаф Шольц — уже заявили, что персонально не будут заседать в одном правительстве.

Шольц также дал понять, что не согласится на кресло вице-канцлера или министра. «Я хочу остаться канцлером, он хочет стать им, а избиратели определят, кто победит», — признал политик. Зато вице-президент США Джей Ди Вэнс уже определился — как сообщало издание Politico, на Мюнхенской конференции по безопасности он отказался от встречи с Шольцем, поскольку тому осталось «недолго быть канцлером», и предпочел пообщаться на полях с фаворитом гонки Мерцем.