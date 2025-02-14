14 февраля все отмечают по-разному: кто-то встречается со своей второй половинкой, а вот многие политики и дипломаты решили вместо празднования Дня святого Валентина приехать в Мюнхен и обсудить актуальные международные проблемы. RTVI собрал самые примечательные дискуссии, которые пройдут на трехдневной конференции по безопасности, а также спикеров, которые примут в них участие.

Влюбленные в политику

Несмотря на то, что официальное открытие Мюнхенской конференции начнется в 15:30 по местному времени (17:30 по Москве), работа на мероприятии кипит с самого утра. Так, в 11:30 прошли сразу три круглых стола, два из которых так или иначе посвящены Соединенным Штатам: «Подводные камни и приоритеты: политика новой администрации США на Ближнем Востоке» и «Делать больше с меньшим участием США? Укрепление европейской обороны».

На открытие с приветственным словом выступит председатель конференции Кристоф Хойсген, чьи полномочия закончатся 16 февраля, когда он передаст эстафету экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Также вступительную речь произнесет федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

После этого друг за другом пройдут выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Параллельно с выступлением Вэнса начнется панельная дискуссия, посвященная «противодействию гибридной войне в Балтийском море». Однако на ней выступят лишь представители Латвии, Швеции и Финляндии.

Также в 16:30 по Мюнхену на конференции выступит гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (как раз с утра в СМИ обсуждается новость о возможном попадании российского дрона в Чернобыльскую АЭС, которую в Кремле опровергли), а через полчаса — министр иностранных дел Китая Ван И.

В 17:30 (19:30 по Москве) на конференции затронут самые актуальные вопросы на повестке дня. На это время назначено выступление министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. Параллельно с ним президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американскими сенаторами «будущее сотрудничества США и Украины в сфере безопасности».

В 19:30 по местному времени будет выступать экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Новая же грузинская администрация не принимает участие в Мюнхенской конференции.

Ближневосточный вопрос затронут еще раз, но уже вечером. Обсуждать стабилизацию региона будут глава европейской дипломатии Кая Каллас вместе с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади. Эта дискуссия может привлечь к себе внимание, учитывая, что недавно президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в соседние Иорданию и Египет.

Под конец дня в центре внимания окажется дискуссия под названием: «Российские репрессии дома и за рубежом». На ней выступят вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная и кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси 2020 года Светлана Тихановская.

Еще один день с Зеленским

Владимир Зеленский выступит на конференции и во второй день мероприятия — в 12:15 по Мюнхену он произнесет речь о перспективах будущего Украины. А уже вечером тему российско-украинского конфликта обсудят глава украинского МИД Андрей Сибига и спецпосланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог.

Кроме того, о европейской поддержке Украины будут говорить глава Европейского совета Антониу Кошта, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Швеции Ульф Кристерссон. Интересно, что к ним присоединится лидер ХДС Фридрих Мерц, основной конкурент Олафа Шольца на предстоящих парламентских выборах в ФРГ. Они пройдут досрочно 23 февраля. Сам же пока еще действующий канцлер выступит в субботу прямо перед Зеленским — он будет рассуждать на тему места Германии в мире. При этом, как сообщило издание Politico со ссылкой на источник, Джей Ди Вэнс отказался встречаться с Шольцем, поскольку тот «недолго будет канцлером».

Во второй день ожидается выступление генсека НАТО Марка Рютте. Вместе с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Джинн Шейхин он затронет тему трансатлантической безопасности. Вслед за ними новую геополитическую роль Европы обсудят главы МИД европейских стран — Анналена Бербок от Германии, Радослав Сикорский от Польши, Жан-Ноэль Барро от Франции и Дэвид Лэмми от Великобритании.

Отдельная панельная дискуссия посвящена будущему Сирии. На нее приглашены глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд, глава МИД Турции Хакан Фидан, представительница Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Хинд Кабават и спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен.

В обсуждениях в субботу также примут участие президент частично признанного Косова Вьоса Османи из правящей партии «Самоопределение», накануне одержавшей победу на парламентских выборах, а также лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес, который на сайте Мюнхенской конференции представлен как «избранный президент Венесуэлы». Как писал RTVI, официально в Каракасе переизбрался Николас Мадуро, чью победу признали в Москве.

Прощальный день

16 февраля начнется в 9 утра (11:00 по Москве) с круглого стола, посвященного «противодействию российской гибридной тактике в Европе». Пока непонятно, кто именно будет в нем участвовать.

После этого политики начнут рассуждать об «архитектуре европейской безопасности спустя 50 лет после Хельсинки». В 1975 году в финской столице главы 35 стран подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), более известный как «Хельсинкские соглашения». В 1995-м СБСЕ трансформировался в ОБСЕ. На дискуссии будут присутствовать президент Финляндии Александр Стубб, глава Латвии Эдгар Ринкевич, а также премьер-министры Хорватии и Исландии Андрей Пленкович и Криструн Мьёдль Фростадоуттир.

В 12:30 политики поговорят о том, как ускорить вступление Балкан в Евросоюз. От ЕС на дискуссии выскажутся председатель Европарламента Роберта Метсола и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. От западнобалканских стран участие примут премьер-министр Албании Эди Рама и глава правительства Северной Македонии Христиан Мицкоский.

Северная Македония официально получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2005 году, а Албания — в 2014-м. Брюссель официально начал переговоры о вступлении стран в ЕС в 2022-м.

Мюнхенская конференция по безопасности завершится в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Тогда с речью выступит Кристоф Хойсген и передаст свои полномочия Йенсу Столтенбергу, экс-генсеку НАТО и бывшему премьер-министру Норвегии, который недавно вернулся в кабмин королевства в качестве главы минфина.