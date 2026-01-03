Дональд Трамп в начале своего второго срока отличился не только попытками помирить как можно больше стран. Иногда его речи заставляют в лучшем случае смеяться или же испытывать недоумение. И речь не только о желании присоединить Гренландию заодно с Канадой. Имя Трампа стало своего рода синонимом политика, который порой вообще не следит за своим языком. Возможно, это часть его эпатажного образа. RTVI собрал топ ярких цитат 47-го президента США.

О том, депортирует ли Трамп принца Гарри:

«Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой — она ужасная»

О бессмысленных тратах при администрации Байдена:

«8 миллионов долларов на то, чтобы сделать мышей трансгендерными — это реально».

О причислении Испании к странам БРИКС:

«Они — страна БРИКС, Испания. Вы знаете, что за страна БРИКС? Вы разберетесь».

О том, как Трамп обратился к журналистке, спросившей его о файлах Эпштейна:

«Тихо, свинка».

Об отмене ограничений на напор воды в душе:

«Я люблю принимать приятный душ, чтобы позаботиться о своих красивых волосах».

О комплиментах от европейских лидеров:

«Они [лидеры ЕС] в шутку называют меня президентом Европы. Это большая честь. Мне нравится Европа».

О женской красоте:

«Я очень эстетический человек, поверьте. За исключением [оценивания] женщин. Раньше я говорил „красивая“, теперь мне все равно. Даже самая красивая женщина может пройти мимо — я больше не взгляну на нее, потому что для политика это равносильно смерти».

Об обращении к Мелании перед сном:

«Я говорю ей: „Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая“, потому что это напоминает мне о том, что я президент».

О нижнем белье первой леди США:

«Ее нижнее белье — иногда это называют трусиками — всегда идеально сложено. Я ей говорю — „красота“… Мне кажется, она их отпаривает».

Об урегулировании конфликта между “Албанией” (Арменией. — Прим.RTVI) и Азербайджаном:

«Я положил конец войне между Абербайджаном (орфография автора сохранена. — Прим.RTVI) и Албанией. Это было нечто масштабное, что длилось для Албании 34—35 лет».

О странах, которым Трамп грозил пошлинами:

«Эти страны звонят нам, целуют мою задницу».

Об ООН:

«Единственное, что я получил от Организации Объединенных Наций, — это эскалатор, который на подъеме остановился прямо на полпути, и неисправный телесуфлер»

О семейном положении президента Сирии на переходный срок Ахмеда аш-Шараа: