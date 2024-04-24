24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Китай с трехдневным визитом. Он встретится с главным китайским дипломатом Ван И, и, вероятно, с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава госдепа не только продолжит налаживать непростые американо-китайские отношения, о чем лидеры двух стран договорились еще в 2022 году, но и попытается отговорить Пекин от «помощи российскому военно-промышленному комплексу», как утверждают в Вашингтоне. RTVI рассказывает о том, чего ждать от визита и как поездка Блинкена скажется на отношениях Пекина и Москвы.

Фоном — помощь Тайваню

Это уже вторая поездка Блинкена в КНР менее чем за год. Согласно официальному заявлению госдепартамента США, Блинкен пробудет в Китае с 24 по 26 апреля. Поездка начинается с посещения Шанхая, а затем он направится в Пекин. Еще 22 апреля визит анонсировала китайская сторона — официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что он состоится по приглашению главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который также занимает пост главы МИД КНР. Именно Ван И, скорее всего, выступит представителем Китая на переговорах с высокопоставленным американским гостем.

Блинкена может встретиться и с председателем КНР Си Цзиньпином. Но пока, следуя специфике китайской дипломатии, обе стороны не заявляли о планах провести такую встречу. Впрочем, визит уровня госсекретаря (по сути — министра иностранных дел) подразумевает, что его нужно также принять на уровне лидера страны.

На переговорах Блинкен собирается обсудить «двусторонние, региональные и глобальные вопросы», говорится в заявлении на сайте госдепа. Среди прочего:

Кризис на Ближнем Востоке. Китай продолжает поддерживать крепкие связи с Ираном и выступает за мирное урегулирование между Израилем и ХАМАС по формуле «двух государств для двух народов» — как израильского, так и палестинского.

Противоречия в Южно-Китайском море (ЮКМ), где Китай оспаривает ряд островов, на которые претендуют Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. А США заинтересованы в сдерживании Китая в ЮКМ, так как это море обладает важнейшим логистическим значением для торговых маршрутов.

Тайваньская проблема. Отношения между двумя берегами Тайваньского пролива остаются на низком уровне, что непосредственно сказывается на отношениях Пекина и Вашингтона. Власти Тайваня развивают отношения с США, в том числе в сфере вооружений, что приводит к активизации Пекина, в том числе путем проведения военных маневров в проливе.

В Пекине не раз заявляли, что пересечение «красной черты» — со стороны как Тайбэя, так и Вашингтона — неприемлемо. А от силового варианта решения тайваньской проблемы в Пекине не отказывались. Кстати, за день до визита Блинкена сенат конгресса США одобрил новый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд — из этой суммы $8,1 млрд пойдет на повышение обороноспособности острова и союзников американцев в регионе.

В закон о выделении поддержки Тайваню (пакет помощи формально разделили на три закона под каждую страну) палата представителей также добавила положение, «позволяющее Пентагону быстро предоставить Тайваню больше наступательного оружия и выделить еще миллиарды на закупку передовых американских технологий», пишет газета The New York Times.

Главный принцип — брать трубки

Стороны обсудят и двустороннюю тематику, особенно диалог между военными — Пекин приостановил его незадолго до поездки в августе 2022-го на Тайвань Нэнси Пелоси — тогда спикера Палаты представителей США. И только после нормализации отношений по итогам двух встреч президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина — на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года и на встрече в Сан-Франциско в ноябре 2023-го — стороны возобновили диалог по линии военных.

Так, в январе 2024 года заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Майкл Чейз встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Сун Яньчао. Переговоры прошли в Вашингтоне. Во время встречи Чейз отметил, что важно поддерживать канал связи между военными открытым, чтобы не допустить перерастания «соперничества» (а именно так в США теперь принято называть нынешний характер отношений с Китаем) в полноценный конфликт.

Это уже вторая поездка Блинкена в Китай в качестве госсекретаря США. В прошлый раз он был в Пекине в июне 2023 года. Тот вояж восприняли как «подготовку почвы» для ноябрьского визита Си Цзиньпина в Сан-Франциско, где проходил форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В итоге Си не только почтил своим вниманием форум АТЭС, но и провел отдельную встречу с Джо Байденом.

Та поездка Си стала первым путешествием лидера КНР в Соединенные Штаты за последние шесть лет. В США их переговоры с Байденом окрестили «саммитом Вудсайд» — в честь небольшого городка в штате Калифорния, где и прошла встреча. По оценкам экспертов, она оказалась «самой конструктивной» из всех переговоров между Байденом и Си: мол, лидеры открыли новое «окно возможностей», еще раз подтвердили, что всегда готовы взять трубку, если кто-то из двух захочет позвонить. Впрочем, пока отношения ограничились стабилизацией, а дальнейшего развития не последовало. Другой вопрос, нужно ли Вашингтону и Пекину что-то, помимо стабилизации?

Отношения США и КНР уже давно переживают тяжелые времена. Начатая в 2018 году Дональдом Трампом торговая война стала первым сигналом грядущей бури. Если Трампа больше всего волновал чисто экономический аспект взаимодействия с Китаем, то с приходом к власти Байдена противоречия между двумя странами начали приобретать более всесторонний характер: это и попытки Вашингтона ограничить доступ Китая к современным технологиям, и укрепление союзов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и обострение ситуации вокруг Тайваня.

Торговая война, кстати, никуда не делась — США обеспокоены чрезмерными производственными мощностями Китая, а 17 апреля американские власти заявили о планах поднять тарифы на импорт стали и алюминия с 7,5% до 22,5%.

Резкое похолодание наступило в августе 2022 года, когда Тайвань посетила Нэнси Пелоси. Это был первый визит столь высокопоставленного американского чиновника на остров за 25 лет. В КНР посчитали, что путем поездки третьего лица в американской официальной иерархии Вашингтон пытается придать отношениям с Тайбэем «государственный» характер. В ответ Пекин провел масштабные учения Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе.

Лишь к концу осени 2022 года стороны смогли снизить накал. В ноябре того года состоялась историческая встреча Си и Байдена на Бали. Они были знакомы задолго до этого, но тогда впервые встретились в качестве лидеров стран. Стороны решили создать определенные рамки и механизмы для разрешения споров, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Аллергия на микрочипы

Из заявления госдепартамента США следует, что Блинкен хочет обсудить и конфликт на Украине. Как пишет издание Politico, американский дипломат планирует еще раз донести до китайских властей, что России нельзя оказывать поддержку технологиями. По мнению американской разведки, Китай якобы поставляет в Россию технологии двойного назначения, в том числе микрочипы, которые далее используются при создании вооружения.

«Мы предпринимаем шаги, необходимые для защиты наших национальных интересов. И мы готовы принять меры <…> против фирм, которые нарушают наши интересы путем подрыва безопасности как на Украине, так и в Европе», — заявили 19 апреля в госдепе, добавив, что такие меры касаются не исключительно китайских компаний, а фирм из любых стран.

23 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источников сообщила, что в США готовят санкции, которые отрезали бы некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Такие меры Вашингтон будет готов принять, если Блинкену не удастся убедить Пекин прекратить поставки в Россию товаров двойного назначения, пишет газета.

Китайскую промышленность недавно раскритиковал и сам Блинкен. «Когда дело доходит до российской оборонно-промышленной базы, основной вклад в эту сферу вносит Китай. Мы видим, как Китай делится станками, полупроводниками и другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу», — утверждал он 19 апреля на пресс-конференции после встречи глав МИД стран «группы семи».

По мнению главы госдепа, Пекин не может и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. «Китай не может иметь и то, и другое. Он не может себе этого позволить. Вы хотите иметь позитивные, дружественные отношения со странами Европы и в то же время вы подпитываете самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — настаивал Блинкен.

В китайском МИД такую позицию США посчитали лицемерной. «В то время как США представили законопроект о масштабной помощи Украине, они также выдвинули необоснованные обвинения против нормально торгово-экономической деятельности между Китаем и Россией. Такой подход является крайне лицемерным и безответственным, и Китай решительно выступает против него», — заявил официальный представитель китайского дипведомства Ван Вэньбинь.

Право Китая торговать с кем он хочет, в том числе и с Россией, третьи страны ущемлять не могут, добавил Ван. «Наш совет американской стороне: не подливайте масла в огонь и не перекладывайте вину на других», — заключил китайский дипломат.